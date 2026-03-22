Ghorpadi News :शांतता, एकात्मता अन् समृद्धीसाठी प्रार्थना

घोरपडी : रमजान महिन्याच्या समाप्तीनंतर साजरी होणारी ईद-उल-फित्र शहरासह उपनगरांत मोठ्या उत्साहात आणि धार्मिक वातावरणात पार पडली. या वेळी मुस्लिम बांधवांनी जगात व देशात शांतता, एकात्मता आणि समृद्धी नांदावी अशी प्रार्थना केली. .लष्कर परिसरातील ईदगाह मैदानावर शनिवारी सकाळपासूनच मुस्लिम बांधवांची मोठी गर्दी झाली होती. नवीन कपडे परिधान करून लहानांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्व जण ईदच्या नमाजासाठी एकत्र जमले होते. सकाळी नऊ वाजता पहिली नमाज मौलाना निजामुद्दीन यांच्या मार्गदर्शनाखाली अदा करण्यात आली, तर सकाळी साडेदहा वाजता मौलाना मुजफ्फर शेख यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरी नमाज झाली. सुमारे १० हजार मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येऊन नमाज अदा केली. नमाज संपल्यानंतर ईद मुबारक म्हणत उपस्थितांनी एकमेकांना आलिंगन देत शुभेच्छा दिल्या..राष्ट्रीय एकात्मता विद्यार्थी संघटना, ईदगाह ट्रस्ट आणि स्थानिक प्रशासनाने ईद मिलन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या वेळी मुस्लिम बांधवांना गुलाबाचे फूल देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या. या वेळी नगरसेवक विवेक यादव, पोलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे, सहायक पोलिस आयुक्त संगीता शिंदे, वाहतूक विभागातील निरीक्षक रणजित मोहिते तसेच बाळासाहेब शिंदे, रफीक शेख, मोहन जोशी, अभय छाजेड, प्रवीण गाडे, नितीन यादव, अफताब शेख, संतोष यादव उपस्थित होते. .संघटनेचे अध्यक्ष ताहेर आरसी यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. या वेळी मुश्ताक पटेल, जकी अहमद शेख, रेहमान शेख, युसूफ बागवान, जयसिंग नवले, अब्दुल कादरी, समद अन्सारी, साकिब लुकडे, फौजिया शेख, अर्शद सय्यद, अजिम गुडवाला, रतन त्रिभुवन, इक्बाल अन्सारी, उस्मान कादरी, हनीफ कादरी, अहमद बेग, अमानत खान आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. ताहेर आरसी यांनी समाजात सौहार्द आणि ऐक्य टिकवण्याचे आवाहन केले. जागतिक स्तरावर युद्ध बंद होऊन शांतता निर्माण होण्यासाठी प्रार्थना केली.