दौंडमधील आठ पोलिस कोरोनामुक्त; पण दोघांना... 

दौंड (पुणे) : दौंड शहरातील राज्य राखीव पोलिस दल (एसआरपीएफ) गट क्रमांक सातमधील आठ जवान कोरोनामुक्त झाले आहेत; तर दोन जवानांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांना उपचारार्थ पुणे येथे रवाना करण्यात आले आहे. त्यामुळे दौंड तालुक्‍यातील बाधितांची संख्या 19 झाली आहे, अशी माहिती दौंड उप जिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. संग्राम डांगे यांनी आज (ता. 13) दिली. पुण्यातील परप्रांतीयांचे आकडे तुमचे मन विचलित करू शकतात... दरम्यान, 1 मे रोजी ज्या आठ पोलिसांना बाधा झाली होती, त्यांनी उपचार घेत कोरोनावर मात केल्यानंतर त्यांचे आज गट मुख्यालयात पोलिस बॅण्डच्या सुरांनी व पुष्पवृष्टीने स्वागत करण्यात आले. गटाचे समादेशक श्रीकांत पाठक, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैशाली खान, सहायक समादेशक पी. बी. दडस, वरिष्ठ निरीक्षक पी. व्ही. पारखे, पोलिस कल्याण अधिकारी सचिन डहाळे, श्री. शेळके, नगरसेवक प्रमोद देशमुख आदी या वेळी उपस्थित होते. या आठ पोलिसांना होम क्वारंटाइन करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैशाली खान यांनी दिली. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दौंड तालुक्‍यातील दहिटणे येथील पहिले कोरोनाबाधित 70 वर्षीय नागरिक पुणे येथे उपचार घेत आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर असून, त्यांच्या घशातील स्त्रावाचा नमुना तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. तालुक्‍यातील 19 बाधितांपैकी 18 पोलिस एसआरपीएफ गट क्रमांक सातमधील असून, एक व्यक्ती दहिटणे येथील ज्येष्ठ नागरिक आहे, अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक रासगे यांनी दिली.

