Coronavirus: पुण्यातील 'या' ८ रेल्वे गाड्या रद्द

पुणे - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रवाशांची संख्या घटल्यामुळे मध्य रेल्वेने ३० गाड्या रद्द केल्या असून, त्यात पुण्यातील आठ गाड्यांचा समावेश आहे. २० ते ३१ मार्चपर्यंत या गाड्यांची वाहतूक स्थगित करण्यात आली आहे, असे रेल्वेने कळविले आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाच्या संसर्गामुळे रेल्वेच्या प्रवाशांची संख्या सुमारे ३०-३५ टक्‍क्‍यांनी घटली आहे. त्यामुळे रेल्वेने चारच दिवसांपूर्वी सुमारे २३ गाड्या रद्द केल्या होत्या. आता आणखी ३० गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यात भुसावळ-पुणे एक्‍स्प्रेस, पुणे-भुसावळ, पुणे-सिकंदराबाद, सिकंदराबाद-पुणे, पुणे-सोलापूर, सोलापूर-पुणे हुतात्मा एक्‍स्प्रेस, पुणे-सोलापूर आणि सोलापूर-पुणे इंटरसिटी एक्‍स्प्रेस या गाड्यांचा समावेश आहे. मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर यांनी ही माहिती दिली. पुणे-मुंबई प्रगती एक्‍स्प्रेस, पुणे-मुंबई डेक्कन एक्‍स्प्रेस, पुणे-नागपूर एक्‍स्प्रेस, पुणे-अजनी एक्‍स्प्रेस या गाड्याही चार दिवसांपूर्वीच रद्द झाल्या आहेत. प्रवाशांना १०० टक्के परतावा

कोरोनामुळे रद्द झालेल्या रेल्वे गाड्यांच्या आरक्षणाचा १०० टक्के परतावा (रिफंड) प्रवाशांना देण्यात येणार असल्याचे मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने जाहीर केले आहे. त्यातून कोणत्याही शुल्काची वजावट होणार नसल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. मात्र ज्या गाड्या सुरू राहतील, त्यात प्रवाशाने तिकीट रद्द करून परतावा मागितला, तर त्याला नियमाप्रमाणे शुल्क आकारून रक्कम परत मिळेल. ज्या प्रवाशांनी ऑनलाइन बुकिंग केले होते, त्यांचा आयडी क्रमांक तपासून त्याच बॅंक खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येईल, असे मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर यांनी स्पष्ट केले आहे.

