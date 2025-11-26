Wagholi News : आठवीत शिकणाऱ्या मुलाची चिट्ठी लिहून मुलीला जीवे मारण्याची धमकी

वाघोली - आठवी वर्गात शिकणाऱ्या एका मुलाने त्याच्याच वर्गात शिकणाऱ्या मुलीला एकतर्फी प्रेमातून चार चिठ्ठ्या लिहून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. केसनंद परिसरातील एका शाळेत हा प्रकार घडला. पोलिसांकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या कडून व त्याच्या नातेवाईकांकडून माफीनामा लिहून घेतला. .केसनंद परिसरातील शाळेत ते दोघेही आठवी इयत्तेत शिकतात. तो मुलगा तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करतो. या प्रेमातूनच त्याने तिला चार चिठ्ठ्या लिहून मित्राद्वारे तिला दिल्या. तू मला आवडतेस. तुझ्या बरोबर कोण मुलगा असतो. त्याच्या मुळे तू वाचलीस. नाही तर तुझा शेवटचा दिवस असला असता. अशा प्रकारे धमकीच्या चार चिठ्ठ्या त्याने लिहून मित्राद्वारे तिला दिल्या..त्या मुलीने आपल्या आई वडिलांना ही बाब सांगितली. त्यांनी शाळेत येऊन हा प्रकार सांगितला. तसेच वाघोली पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती दिली. एवढा गंभीर प्रकार असताना शाळेतील मुख्याध्यापिका शाळेची बदनामी नको म्हणून शाळेतच मिटविण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. त्या मुलीच्या पालकांचे ऐकत नव्हत्या. त्यानंतर पालकांनी हा प्रकार शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रकाश जमधडे यांना सांगितले..त्यांनी शाळेत जाऊन चौकशी केली. मुख्याध्यापिकाना हा प्रकार विचारला. तसेच पोलिसात तक्रार करण्यास सांगितले. पालकांनी पुन्हा पोलिसांना फोन करून शाळेत बोलविले. पोलिसांनी सर्व प्रकार समजून घेऊन गंभीर प्रकार असल्याने सर्वांना पोलिस ठाण्यात बोलविले. त्या मुलाकडून व त्याच्या नातेवाईकांकडून माफीनामा लिहून घेतला. तो मुलगा मामा कडे राहून शिकतो..त्याचे आई वडील कर्नाटक मध्ये असतात. त्या मुलाच्या यापूर्वीही तक्रारी असल्याने शाळा त्याच्या हातात दाखला देणार असल्याचे जमधडे यांनी सांगितले. याबाबत मुख्याध्यापिका यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या, खूप गंभीर प्रकार नव्हता. त्याला समज दिली. त्याच्या या पूर्वीही अनेक तक्रारी असल्याने त्याला शाळेतून काढून टाकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.