पुणे

Wagholi News : आठवीत शिकणाऱ्या मुलाची चिट्ठी लिहून मुलीला जीवे मारण्याची धमकी

एका मुलाने त्याच्याच वर्गात शिकणाऱ्या मुलीला एकतर्फी प्रेमातून चार चिठ्ठ्या लिहून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर प्रकार आला समोर.
write letter

write letter

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाघोली - आठवी वर्गात शिकणाऱ्या एका मुलाने त्याच्याच वर्गात शिकणाऱ्या मुलीला एकतर्फी प्रेमातून चार चिठ्ठ्या लिहून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. केसनंद परिसरातील एका शाळेत हा प्रकार घडला. पोलिसांकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या कडून व त्याच्या नातेवाईकांकडून माफीनामा लिहून घेतला.

Loading content, please wait...
crime
student
wagholi
Threaten
police investigation
write letter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com