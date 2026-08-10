पुणे

ज्येष्ठ नागरिक पत्रक

ज्येष्ठ नागरिक पत्रक
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महामार्गाची ज्येष्ठ नागरिकांकडून पाहणी
सातारा, ता. १० ः परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक, व्यावसायिक आणि वैद्यकीय संस्था अशा सुमारे १६ संस्था राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे आणि भरमसाठ टोल दर आकारणीच्या विरोधात आंदोलन छेडण्यासाठी एकत्र आले आहेत. आज राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवा आंदोलनाचे समन्वयक प्रसाद चाफेकर आणि वैद्यकीय संघटनेचे प्रतिनिधी डॉ. अशोक पाटील यांनी समक्ष आनेवाडी टोल नाक्यापर्यंत महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. आगामी काळात होणाऱ्या आंदोलनासाठी गुरुवारी (ता. १३) सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. चाफेकर यांनी दिली.

श्री. चाफेकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे, महामार्गावरील खड्ड्यांची अतिशय निकृष्ट दर्जाची तात्पुरती मलमपट्टी केलेली आहे. भाकरी थापल्याप्रमाणे हे खड्डे बुजवण्यात आले आहेत. खड्ड्यांऐवजी आता उंचवटे झाले आहेत. सेवा रस्त्यांवरील परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. तिथं तर मोठमोठे खड्डे पसरले आहेत. हे खड्डे रात्रीच्या वेळेस अंधारात दुचाकी वाहनचालकांचा जीव घेतील अशा प्रकारचे आहेत. याच सेवा रस्त्यावरून नागरिक महामार्गाकडे येत असतात. त्यामुळे ते गुळगुळीतच असायला हवेत; पण तसे गुळगुळीत रस्ते जनतेसाठी देण्याची मानसिकता ही रस्ते विकास महामंडळाकडे दिसत नाही. त्यांना फक्त महागडी टोल आकारणी हवी आहे.

अनेक ज्येष्ठ नागरिक संघ आणि इतर सामाजिक संस्था तसेच चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स असोसिएशन, आयएमए तसेच निमा या दोन वैद्यकीय संघटना यांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल दरवाढीविरोधात जनआंदोलन उभारणार आहेत. ज्यांना भरमसाठ टोल दर आकारणी मान्य नाही, अशा सजग नागरिकांनी एकत्र येऊन पाठिंबा द्यावा आणि गुरुवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन चाफेकर यांनी केले आहे.

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