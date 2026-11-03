मलठणमधील दंडवते कुटुंबास मारहाण

कवठे येमाई, ता. ३ : मध्यरात्री गाढ झोपेत असलेल्या ज्येष्ठ दाम्पत्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांना सशस्त्र दरोडेखोरांनी घरात घुसून काठी आणि कोयत्याच्या मुठीने बेदम मारहाण केली. ही घटना सोमवारी (ता. १०) मलठण (ता. शिरूर) येथील दंडवतेदरा परिसरात घडली.
दरोडेखोरांनी यमुनाबाई दंडवते (वय ८०) यांच्या कानातील सोन्याचे कर्णफूल जबरदस्तीने ओरबाडून काढत गळ्यातील मंगळसूत्रही लुटले. या हल्ल्यात तिघे जखमी झाले असून त्यांच्यावर मलठण येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेत सुमारे सव्वा लाख रुपये किंमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र आणि कर्णफूल असा ऐवज चोरी गेला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मलठण-शिक्रापूर रस्त्यालगत दंडवतेदरा येथील दंडवते कुटुंबीय घरात झोपले होते. नामदेव दंडवते आणि त्यांच्या पत्नी इंदुबाई एका खोलीत, तर त्यांचे वडील एकनाथ, आई यमुनाबाई आणि चुलती लहानुबाई हे शेजारील खोलीत झोपले होते. मध्यरात्री एकच्या सुमारास दरवाजाची कडी वाजल्याने यमुनाबाई यांनी दरवाजा उघडला. त्याच क्षणी तोंडाला कापड बांधलेले आणि जर्किन घातलेले तिघे दरोडेखोर घरात शिरले तर त्यांचे इतर साथीदार घराच्या ओट्यावर पहारा देत उभे राहिले. घरात घुसलेल्यांनी यमुनाबाई, एकनाथ आणि लहानुबाई यांना काठीने मारहाण केली. कोयत्याच्या मुठीने यमुनाबाई यांच्या उजव्या हाताच्या दंडावर प्रहार केला व यमुनाबाई यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र आणि उजव्या कानातील सोन्याचे कर्णफूल ओरबाडून घेतले.
याप्रकरणी नामदेव एकनाथ दंडवते यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक तसेच टाकळी हाजी पोलिस चौकीचे पोलिस उपनिरीक्षक गोविंद खटिंग आणि सहायक पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र चव्हाण यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला आहे.
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