पुणे

वडूज सोन्याची साखळी चोरीचा गुन्हा उघड बातमी

वडूज सोन्याची साखळी चोरीचा गुन्हा उघड बातमी
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वृद्धाची सोनसाखळी चोरणाऱ्यास अटक

वडूज पोलिसांची कारवाई; सव्वाचार लाखांचा ऐवज केला परत

वडूज, ता. १९ : येथील बसस्थानकातून वृद्धाच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरी करणाऱ्यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. संशयिताकडून चार लाख २० हजार रुपये किमतीची ३० ग्रॅम वजनाची सोनसाखळी हस्तगत करण्यात आली आहे. गोरख तुकाराम मासाळकर (वय २६, रा. शेवगाव रोड, नाथनगर, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर) असे संशयिताचे नाव आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, बबन गणपती पळे (वय, ७५, रा. तडवळे, ता. खटाव) हे २१ जून २०२६ रोजी सकाळी तडवळे जाणाऱ्या एसटी बसमध्ये चढत असताना पाठीमागून अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या गळ्यातील तीन तोळे वजनाची सोनसाखळी चोरली होती. याबाबत श्री. पळे यांनी वडूज पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पोलिस हवालदार शिवाजी खाडे, गणेश शिरकुळे, अश्विनी घार्गे यांनी बसस्थानक, तसेच शहरातील विविध ठिकाणांवरील सीसीटीव्ही फुटेज मिळवून ते वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत प्रसारित करून तपास सुरू केला. त्याआधारे संशयिताचे नाव गोरख मासाळकर असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी संशयिताचा पाथर्डी शहरात स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने शोध घेतला असता तो तेथील नाथनगर परिसरात आढळून आला. पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेऊन सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून ३० ग्रॅम वजनाची सोन्याची साखळी हस्तगत करण्यात आली, तसेच आणखी काही गुन्हे उघडकीस येतात का? त्याचा पोलिस तपास करीत आहेत. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून पोलिसांनी सोन्याची साखळी श्री. पळे यांना परत केली.
पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे, हवालदार शिवाजी खाडे, गणेश शिरकुळे व अश्विनी घार्गे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.
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वडूज : बबन पळे यांना सोन्याची साखळी परत देताना घनश्याम सोनवणे व पोलिस कर्मचारी.
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