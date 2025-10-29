पुणे

Pune Crime : कारवाईची भीती दाखवून ज्येष्ठ महिलेची एक कोटी १९ लाखांची फसवणूक

काळ्या पैशांच्या व्यवहारात तुमचा बँक खात्याचा वापर करण्यात आला असून, याप्रकरणात कारवाई करण्यात येणार असल्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - काळ्या पैशांच्या व्यवहारात तुमचा बँक खात्याचा वापर करण्यात आला असून, याप्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) कारवाई करण्यात येणार असल्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ महिलेची एक कोटी १९ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे.

