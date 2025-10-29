Pune Crime : कारवाईची भीती दाखवून ज्येष्ठ महिलेची एक कोटी १९ लाखांची फसवणूक

पुणे - काळ्या पैशांच्या व्यवहारात तुमचा बँक खात्याचा वापर करण्यात आला असून, याप्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) कारवाई करण्यात येणार असल्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ महिलेची एक कोटी १९ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे..याबाबत एका ८० वर्षीय ज्येष्ठ महिलेने सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, वेगवेगळ्या नावाने महिलेशी संपर्क साधण्यासाठी मोबाईल क्रमांकाचा वापर करणारे चोरटे, बँक खातेधारक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिलेच्या मोबाईल क्रमांकावर सायबर चोरट्यांनी १६ ऑगस्टला फोन केला. ज्येष्ठ महिलेशी संपर्क साधताना चोरट्यांनी व्हिडिओ कॉल’चा वापर केला होता. चोरट्यांनी पोलिसांसारखा गणवेश परिधान केला होता..‘काळ्या पैसा व्यवहारात बँक खात्याचा वापर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून सुरू असून, या प्रकरणात तुम्हाला आणि तुमच्या पतीला अटक होण्याची शक्यता आहे. अटक टाळण्यासाठी तातडीने पैसे जमा करावे लागतील’, अशी भीती चोरट्यांनी महिलेला दाखविले. त्यानंतर चोरट्यांनी महिलेला बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितले.महिलेने चोरट्यांच्या खात्यात वेळोवेळी एक कोटी १९ लाख रुपये जमा केले. त्यानंतर चोरट्यांनी त्यांचे मोबाईल क्रमांक बंद केले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे तपास करत आहेत..यापूर्वी एका ज्येष्ठाची एक कोटींची फसवणूक -काही दिवसांपूर्वी सहकारनगर भागातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची देखील अशाच प्रकार फसवणूक करण्यात आली आहे. सायबर चोरट्यांनी ज्येष्ठास एक कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी कारवाईसाठी बँक खात्यात वापर करण्यात आल्याची भीती दाखवून चोरट्यांनी फसवणूक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.