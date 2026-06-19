पुणे

Shikrapur Accident : गॅस सिलिंडर ट्रकच्या धडकेत ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू; दुचाकीचालक जखमी

भारत गॅस रिफिलिंग प्लँटमधून बाहेर पडणाऱ्या भरधाव ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत ज्येष्ठ महिला रखमाबाई साकोरे यांचा जागीच मृत्यू झाला.
rakhamabai sakore

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सकाळ वृत्तसेवा
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शिक्रापूर - चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील पिंपळे जगताप येथे भारत गॅस रिफिलिंग प्लँटमधून बाहेर पडणाऱ्या भरधाव ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत ज्येष्ठ महिला रखमाबाई साकोरे (वय-६०) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुचाकी चालक लक्ष्मण मारुती झेंडे हे गंभीर जखमी झाले असून, गॅस प्लँटच्या अवजड वाहतुकीमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

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