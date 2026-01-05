Electric Vehicles : ई-वाहनांची ‘धाव’ वाढली; पुण्यात वर्षभरात साडेसात हजार चारचाकी रस्त्यावर

पुणे - पुण्यात पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांची विक्री वाढत असताना, ई-वाहनांनीदेखील आपली ‘धाव’ काहीशी वाढविली आहे. २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये ई-वाहनांची संख्या वाढली असून, दुचाकींची संख्या काहीशी घटली तरी चारचाकी ई-वाहनांची विक्री आणि वापर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे..२०२५ मध्ये पुण्यात सुमारे साडेसात हजार चारचाकी रस्त्यावर धावत आहेत. मोठ्या कंपन्यांनी परवडणाऱ्या किमतीत जादा ‘मायलेज’ देणाऱ्या चारचाकी बाजारात आणल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा या मोटारी खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे.शहरात पर्यावरणपूरक वाहतुकीकडे नागरिकांचा कल वाढत आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये पुण्यात ई-वाहनांची नोंदणी वाढली आहे. २०२४ मध्ये एकूण ३५ हजार ९९५ ई-वाहनांची नोंदणी झाली, तर २०२५ मध्ये हा आकडा वाढून ३७ हजार ४७० वर पोहचला..विशेष म्हणजे ई-कार, ई-ऑटोरिक्षा आणि ई-टॅक्सीमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली. २०२४ मध्ये चार हजार ०३५ ई-कारची नोंदणी झाली, त्या तुलनेत २०२५ मध्ये तब्बल सात हजार ४९८ ई-कारची नोंदणी झाली. यामुळे खासगी वाहनांमध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.ई-ऑटोरिक्षा बाबतीतही सकारात्मक बदल दिसून येतो. २०२४ मध्ये १५१ ई-ऑटोरिक्षांची नोंदणी झाली, तर २०२५ मध्ये हा आकडा २५२ वर पोहचला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रिक्षामध्ये ई-रिक्षांची वाढ होणे, हे चांगले संकेत असल्याचे बोलले जात आहे..ई-वाहनांना यामुळे पसंतीपेट्रोल - डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे प्रतिकिलोमीटरचा खर्च इलेक्ट्रिकमध्ये ७० ते ८० टक्क्यांनी कमी होतोपुणे शहरात आणि महामार्गांवर ‘फास्ट चार्जिंग’ स्टेशनचे जाळे वाढत आहेतमोठ्या कंपन्यांनी परवडणाऱ्या किमतीत जादा ‘मायलेज’ देणाऱ्या कार बाजारात आणल्या आहेतई-वाहनांचा देखभाल - दुरुस्तीचा खर्च तुलनेने कमीप्रदूषण कमी करण्यासाठी पुणेकर पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्राधान्य देत आहेत..पुणे शहरात ई-वाहनांची संख्या वाढणे, ही शहराच्या पर्यावरणासाठी अतिशय सकारात्मक बाब आहे. प्रामुख्याने ई-कार आणि व्यावसायिक वाहनांच्या नोंदणीत झालेली वाढ, ही पुणेकरांची बदलती मानसिकता आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाप्रती असलेली ओढ दर्शवते. शासनाच्या सवलती, शहरात वाढत असलेल्या चार्जिंग सुविधांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत आहे.- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.ई-दुचाकीत मात्र घटपुण्यात ई-चारचाकीमध्ये मोठी वाढ झाली. मात्र, ई-दुचाकीत घट झाली आहे. २०२४ मध्ये ३१ हजार ०६८ ई-दुचाकींची विक्री झाली, तर २०२५ मध्ये २८ हजार ८२३ ई-दुचाकींची विक्री झाली. या तुलनेत ई-दुचाकींच्या संख्येत दोन हजार २४५ घट झाली. ही घट सुमारे सात टक्के आहे. ग्राहक आता अधिक चांगल्या बॅटरी बॅकअप आणि सुरक्षित मॉडेलच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्याचा परिणाम २०२६ मध्ये पुन्हा वाढीमध्ये दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.