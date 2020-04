पुणे - पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यात दरवाढ करण्याऐवजी वीजदर कमी करण्याचे महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने जाहीर केल्याने वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे घरगुती विजेचे दर पाच ते सात टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप गेल्या अनेक वर्षांपासून विजेच्या दरात वाढ होत आहे. दर परवडत नसल्याने राज्यातून उद्योगाचे पलायन होत असल्यामुळे राज्याचा विकास मंदावला होता. त्यामुळे वीजदर कमी करण्याचा प्रयत्न यावेळी करण्यात आला. पहिल्यांदाच अशा प्रकारची दर कपात होत असून यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे, असा दावा महावितरणकडून करण्यात आला आहे. एक दिवसाच्या विश्रांतीनंतर पुण्यात आज पुन्हा पावसाची हजेरी मुंबईत बेस्टचे उद्योगासाठीचे वीज दर 7 ते 8 टक्‍क्‍यांनी, तर व्यवसायासाठीचे वीज दर 8 ते 9 टक्‍क्‍यांनी आणि घरगुती वीजेचे दर 1 ते 2 टक्‍क्‍यांनी कमी होतील. मुंबईत बऱ्याच मोठया भागात टाटा आणि अदानी या कंपन्या वीज वितरण करतात. त्यांच्यासाठीही आयोगाने वीज दर कपात सुचविली आहे. त्यानुसार या कंपन्यांचे उद्योगासाठी विजेचे दर 18 ते 20 टक्‍क्‍यांनी तर व्यवसायासाठी विजेचे दर 19 ते 20 टक्‍क्‍यांनी आणि घरगुती वापराचे विजेचे दर तब्बल 10 ते 11 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहेत. शेतीसाठी 1 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार

आयोगांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उद्योगासाठीचे वीज दर तब्बल 10 ते 12 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहे. घरगुती वीजेचे दर 5 ते 7 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहेत. शेतीसाठीचे वीज दर 1 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहेत.

