पुणे

भोरवडीला वीज चोरी करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

Published on

नगर तालुका, ता. २० ः भोरवाडी शिवारात वीज वितरण कंपनीने केलेल्या कारवाईत विजेच्या खांबावरून आलेल्या सर्व्हिस वायरवर आकडा टाकून वीज चोरी करणाऱ्यावर नगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वीज वितरण कंपनीच्या सारोळा कासार शाखा कार्यालयाचे कनिष्ठ अभियंता संदीप विठ्ठल बराट (वय ४३, रा.देहरे, ता.नगर) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी अभियंता बराट यांच्यासह वीज कर्मचारी अरुण शिंदे, दत्तात्रय सातपुते हे पंच ऋषिकेश एकशिंगे व संजय कुटे यांच्या सोबत ६ मे रोजी दुपारी भोरवाडी परिसरात वीज चोरी शोधत असताना गणपत गोविंद पानसरे (रा. भोरवाडी) यांनी घराजवळील विजेच्या खांबावरून त्यांच्या घराच्या मीटरकडे आलेल्या सर्व्हिस वायरवर आकडा टाकून अनधिकृत वीज पुरवठा घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. गणपत पानसरे यांनी गेल्या वर्षभरात सुमारे ३० हजार ७६० रुपये किंमतीची १७५६ युनिट वीज चोरी केली असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या फिर्यादी वरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

