Eleventh Admission : पहिल्या फेरीची निवड यादी शुक्रवारी होणार जाहीर

पुणे - इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाच्या पहिल्या नियमित फेरीसाठी मंगळवारपर्यंत राज्यातील १२ लाख ५१ हजार २९४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. पहिल्या फेरीची निवड यादी आणि कट-ऑफ येत्या शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर होणार आहे..राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागातर्फे केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीदरम्यान संकेतस्थळातील तांत्रिक अडचणींमुळे अर्जाचा भाग दोन भरण्यासाठी सोमवारपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती..परंतु, तरीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशानुसार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने या प्रक्रियेला मंगळवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.या मुदतवाढीपर्यत १२ लाख ५१ जार २९४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यात सहा लाख १८ हजार ३६९ विद्यार्थी आणि सहा लाख १६ हजार ३४५ विद्यार्थिनी आहेत. त्यातील एक लाख ५८ हजार ८४९ विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले आहेत. तर, त्यातील एक लाख ११ हजार ८०९ विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा पहिला भाग लाॅक केला आहे..प्रवेश प्रक्रियेचा तपशील -- पहिल्या नियमित फेरीतील अलॉटमेंट प्रक्रिया : २८ मे पर्यंत.- निवड यादी, कट-ऑफ यादी जाहीर होणे, विद्यार्थ्यांना एसएमएस पाठविणे : २९ मे- निवड झालेल्या महाविद्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन प्रवेश निश्चित करणे, प्रवेश रद्द करणे, नाकारणे : २९ मे ते ३ जून- दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर होणे : ५ जून- रिक्त जागांचा तपशील जाहीर होणे : ६ जून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.