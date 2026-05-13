पुणे

कोपरगाव घोडके

कोपरगाव घोडके
Published on

समय सूचकतेने परिस्थिती हाताळा  ः घोडके

कोपरगाव, ता. १३ ः आपत्कालीन परिस्थितीत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्टंटबाजीच्या मोहात न पडता प्रशिक्षणातील ज्ञानाचा सदुपयोग करा, तसेच समयसूचकता ठेवून परिस्थिती हाताळण्याचे आवाहन स्वच्छतादूत सुशांत घोडके यांनी केले. 
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण अभियान’ सुरू आहे. तालुक्यातील कोळपेवाडी येथील गौतम पब्लिक स्कूल येथे जिल्ह्यातील ५७ एन. सी. सी. कॅडेट १५० प्रशिक्षणार्थी यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. या प्रशिक्षणात स्वच्छतादूत घोडके यांचे विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले होते. 
या प्रसंगी भूकंप, पूर, वीज, आग यांसह नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती काळात परिस्थिती हाताळताना करावयाच्या प्राथमिक नियोजनबाबत माहिती सांगितली, तसेच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. 
प्रशिक्षण वर्गाचे अधिकारी नायब सुभेदार दीपक सिंग, कॅप्टन एस. पलांडे, हवालदार संदीप वानखेडे यांच्यासह प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

emergency management training
smart decision making in crises
disaster response strategies
social media in emergencies
youth training programs for disasters
earthquake preparedness tips
flood response techniques
natural disaster management
human-made disaster awareness
effective training for disaster response
community emergency response training
youth disaster preparedness
incident management strategies
essential emergency contacts
survival strategies in emergencies
आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रशिक्षण
वेळेवर निर्णय घेणं
नैसर्गिक संकट व्यवस्थापन
युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम
भूकंपाची तयारी
आगीच्या योजनेबाबत माहिती
संकट व्यवस्थापन कौशल्य
नैसर्गिक आपत्ती सल्लागार
मानवी निर्मित आपत्ती जागरूकता
आपत्कालीन प्रतिसाद युक्त्या
स्थानिक आपदांचा अभ्यास
प्राथमिक नियोजनातील विचारविमर्श
संवाद साधलो तर समजून घेऊ
अपदाच्या वेळेतील महत्त्वाची माहिती
आपत्तीतून वाचण्याबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी
वेगवेगळ्या आपत्त्यांमध्ये योग्य उपाययोजना