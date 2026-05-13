कोपरगाव घोडके

समय सूचकतेने परिस्थिती हाताळा ः घोडके
कोपरगाव, ता. १३ ः आपत्कालीन परिस्थितीत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्टंटबाजीच्या मोहात न पडता प्रशिक्षणातील ज्ञानाचा सदुपयोग करा, तसेच समयसूचकता ठेवून परिस्थिती हाताळण्याचे आवाहन स्वच्छतादूत सुशांत घोडके यांनी केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण अभियान’ सुरू आहे. तालुक्यातील कोळपेवाडी येथील गौतम पब्लिक स्कूल येथे जिल्ह्यातील ५७ एन. सी. सी. कॅडेट १५० प्रशिक्षणार्थी यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. या प्रशिक्षणात स्वच्छतादूत घोडके यांचे विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले होते.
या प्रसंगी भूकंप, पूर, वीज, आग यांसह नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती काळात परिस्थिती हाताळताना करावयाच्या प्राथमिक नियोजनबाबत माहिती सांगितली, तसेच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.
प्रशिक्षण वर्गाचे अधिकारी नायब सुभेदार दीपक सिंग, कॅप्टन एस. पलांडे, हवालदार संदीप वानखेडे यांच्यासह प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी उपस्थित होते.
