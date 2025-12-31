पुढच्या पिढ्यांमध्ये टिकेल तेच खरे साहित्य
सोमेश्वरनगर, ता. ३१ : पैसा, प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा याचा विचार करून लिहिणारे लोक लेखक होऊ शकत नाहीत. तर ईर्षा, द्वेष, मत्सर, भेदाभेद करणारे लेखक कधीच मोठे होऊ शकत नाहीत. ते लाटेसारखे ओसरतात. ज्याच्यात समाजाप्रती करुणा आहे तेच खरे लेखक आणि तेच मोठे होतात. तसेच शंभर-दीडशे किंवा अधिक वर्षांनी पुढच्या पिढ्यांमध्ये टिकून राहिल तेच खरे साहित्य, असे परखड मत ज्येष्ठ साहित्यिक राजन खान यांनी व्यक्त केले.
अक्षरमानव संघटनेच्या वतीने मुर्टी-मोढवे (ता. बारामती) येथील यशवंतराव मोरे पाटील आश्रमशाळा येथे एकदिवसीय अक्षरमानव साहित्य संमेलन नुकतेच पार पडले. याप्रसंगी ‘लेखन कसे करावे?’ या विषयावर खान यांची कार्यशाळा झाली. यावेळी ते बोलत होते.
‘समारोपाचे पाहुणे समीक्षक डॉ. प्रवीण ताटे देशमुख म्हणाले, ‘‘एकीकडे धोरणांच्या नावाखाली शिक्षणव्यवस्था मोडकळीस आणली जात आहे आणि सोबत सुमारांची सद्दी जाणीवपूर्वक वाढविली जात आहे. अशा वेळी साहित्यिक, चळवळीतील कार्यकर्ते यांनी आपला खरा सांस्कृतिक वारसा घेऊन ताकदीने पुढे आले पाहिजे.’’
संतोष शेंडकर यांनी बारामतीची साहित्य परंपरा या विषयावर मांडणी केली. प्रास्ताविक स्वागताध्यक्ष अॅड. आकाश मोरे यांनी केले. सूत्रसंचालन राजेंद्र बालगुडे यांनी केले. तर आभार सोमनाथ सुतार यांनी मानले.
मानवतेचा विचार आवश्यक
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना कवी हनुमंत चांदगुडे म्हणाले, ‘‘ज्ञानोबा-तुकोबांपासून आपल्याला संत साहित्याचा आणि शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा जबरदस्त वारसा आहे. साहित्य संमेलनातून त्या सगळ्यांचा मानवतेचा विचार पुढे घेऊन जाणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी शिक्षक आणि साहित्यिकांचीच आहे.’’
कथाकथन रंगले
संमेलनात बारामती तालुक्यातील कवी आणि कथाकार यांच्या कविसंमेलनाची आणि कथाकथनाची मैफल रंगली. प्रा. रवींद्र कोकरे, ज. तु. गार्डे, राजनंदिनी पडर यांनी विनोदी आणि प्रबोधनात्मक कथा सादर केल्या. तर प्रसिद्ध कवी हनुमंत चांदगुडे, डॉ. किरण गाढवे, अलका रसाळ, संगीता देशमुख, वनिता जाधव, सुजाता शिंदे, गुंडराव शइंदे, प्रशांत लडकत, प्रमोद जगताप, उमाकांत भेस्के, जगदीश पिंगळे, सोमनाथ सुतार यांनी कविता सादर केल्या.
