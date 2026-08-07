Pune News : झाडणकामावरून कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती; कामात सहकार्य करण्याची तंबी

पुणे - शहरातील रस्ते झाडण्यासाठी नवीन धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मुकादम, आरोग्य निरीक्षकांकडून यास सहकार्य केले जात नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे रस्ते झाडूनही रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग जमा होत आहेत. त्यावरून अधिकाऱ्यांनी आरोग्य निरीक्षकांची बैठक घेऊन झाडाझडती केली आहे. शहर स्वच्छतेत कसलीही टाळाटाळ खपवून घेतली जाणार नाही. झाडणकामाला सहकार्य करा, रस्त्यावर पडून असलेला कचरा वेळीच उचला अन्यथा कारवाई केली जाईल अशी तंबी दिली आहे. .पुणे शहरात झाडणकाम करण्यासाठी कंत्राटदारामार्फत ४ हजार ८१६ कर्मचारी पुरवले जात होते. पण त्यापैकी ४० टक्के कर्मचारी हे आरोग्य कोठी, कचरा प्रकल्प यासह विविध विभागात बिगारी म्हणून काम करत होते. त्यातील अनेक जण राजकीय पुढाऱ्यांचे घरगडी म्हणूनही काम करत होते. त्याचा फटका थेट शहर स्वच्छतेला बसत होता..महापालिका प्रशासनाने या धोरणात सुधारणा करून झाडणकामाची जबाबदारी आरोग्य निरीक्षक, मुकादम यांच्याकडून काढून घेऊन थेट ठेकेदारावर टाकली आहे. तसेच ठेकेदारांना वाढीव ४ हजार ७०९ कर्मचारी दिले आहेत. पण शहर अस्वच्छ दिसले तर ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईसह काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई यात प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये संपूर्णपणे ठेकेदारावर जबाबदारी टाकली आहे..या नवीन धोरणाला क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी नाखूष आहेत. तसेच नगरसेवकांनीही त्यास विरोध केला आहे. १ ऑगस्टपासून नवीन धोरणानुसार झाडणकाम सुरू झाले आहे. पण शहर अस्वच्छ दिसावे यासाठी विविध भागात कचरा उचलला जात नाही, दिवसभर कचरा रस्त्यावरच पडून राहात असल्याचे समोर आले. या अस्वच्छतेचे खापर ठेकेदारांवर फुटावे यासाठी काही नगरसेवकांनी फूस लावल्याचे समोर आले..ही बाब अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील अधिकारी, आरोग्य निरीक्षक यांची बैठक घेतली. आपल्याकडून असहकार्य होत असल्याचे समोर आले आहे. शहराच्या विविध भागात कचरा साठलेला आहे. शहर स्वच्छ करण्यासाठी आपण तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर झाडणकामात बदल केला आहे. यात सहकार्य करा, अन्यथा कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.