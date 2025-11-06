Amitesh Kumar : भविष्य निर्वाह निधी संघटनेमुळे कामगारांची सामाजिक सुरक्षा मजबूत

पुणे - ‘पोलिस विभाग नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असतो, त्याचप्रमाणे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी कार्य करीत आहे. पुण्यातील दोन्ही कार्यालयांद्वारे ४७ लाख सभासदांना सेवा देणे ही मोठी जबाबदारी असून, या सेवेमुळे असंख्य कुटुंबांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होत आहे,’ असे गौरवोद्गार पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी काढले. .‘ईपीएफओ’चा ७३ वा स्थापना दिन पुणे व आकुर्डी प्रादेशिक कार्यालयांच्या वतीने अण्णा भाऊ साठे सांस्कृतिक भवनात उत्साहात पार पडला. यावेळी अमितेश कुमार बोलत होते. बांद्रा येथील प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त जे. पी. चौहान, हिंजवडीचे प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त बिजयंत कुमार यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते..पुण्यातील प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ म्हणाले, ‘प्रत्येक दाव्यामागे एक व्यक्ती आणि त्याचे कुटुंब असते. त्यांच्या अडचणीच्या काळात निधी वेळेवर पोहोचवणे ही आमची जबाबदारी आहे.’आकुर्डीचे प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त सनत कुमार म्हणाले, ‘‘ईपीएफओ ही जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा संस्था असून, ती २८ लाख कोटींचा निधी व्यवस्थापित करते.’’.या कार्यक्रमात टेक महिंद्रा, साकर रोबोटिक्स, रूबी हॉल क्लिनिक, जहांगीर हॉस्पिटल, बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन्स, महाराष्ट्र एक्स-सर्व्हिसमेन कॉर्पोरेशन, ॲमडॉक्स, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि झेन्सार टेक्नॉलॉजीज या प्रतिष्ठानांना उत्कृष्ट अनुपालन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. लेखा गट १०२, कायदेशीर विभाग आणि तक्रार निवारण विभागाला फिरते चषक देण्यात आले..यावेळी अभय रमतके, मिताली गांधी, दत्तात्रेय मुलकुलवार, हेमंत नागरे, हेमलता मोरे, अनिता कुलकर्णी, अविनाश कुमार या अधिकाऱ्यांसह ३४ कर्मचाऱ्यांचा उत्कृष्ट कार्याबद्दल सन्मान करण्यात आला. समारोप ‘शिवराज्याभिषेक’ या सांस्कृतिक सादरीकरणाने झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.