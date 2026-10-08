सांगली : जिल्ह्यातील ‘रोजगार हमी’ आराखडा अंतिम टप्प्यात

सांगली जिल्ह्यात ‘रोजगार हमी’
आराखडा अंतिम टप्प्यात
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली ः दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात मागेल त्याच्या हाताला काम देण्यासाठी ‘रोजगार हमी’ कामाच्या आराखडा निश्चितीची प्रक्रिया गतीने सुरू आहे. पुढील आठवडाभरात आराखडा तयार होईल आणि त्यानंतर कामाला सुरुवात होणार आहे. दुष्काळी तालुक्यात कामांना प्राधान्य दिले जाणार असले, तरी जिल्हाभर ही कामे केली जाणार आहेत. अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव यांनी दिली.
जिल्ह्यातील चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यात आटपाडी, कवठेमहांकाळ, मिरज आणि जत तालुक्याचा समावेश आहे. अन्य खानापूर, तासगाव, पलूस, कडेगाव, शिराळा आणि वाळवा तालुक्यांतही टंचाई स्थिती असून तेथेही दुष्काळ जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे. राज्य शासनाने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचा निधी आणि जिल्हा नियोजनाचा निधी प्राधान्याने खर्च करण्याचे धोरण राबवले आहे. त्यात रोजगार हमीच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यातही जलसुरक्षेच्या दृष्टीने कामे करण्यास महत्त्व असेल.
विजया यादव म्हणाल्या, यात बंधारे बांधणे, बांधबंदिस्ती करणे, भूजल पुनर्भरण, विहिरी व नद्या-नाले यांचे खोलीकरण करणे, ठिबक व तुषार सिंचन आणि पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करणे अशा कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.