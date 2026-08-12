पुणे

कोथरूडमध्ये दिव्यांगांचा स्नेहभोजन मेळावा

कोथरूडमध्ये दिव्यांगांचा स्नेहभोजन मेळावा
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कोथरूड, ता. १२ : दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एनेबलर चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे कोथरूडमध्ये स्नेहभोजन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. अलका पुरी सोसायटीतील ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्रात झालेल्या या उपक्रमात २०० हून अधिक दिव्यांग बांधव सहभागी झाले होते.
या वेळी आयोजक अमोल शिनगारे यांनी दिव्यांगांच्या कायदेविषयक हक्कांची आणि विविध सरकारी योजनांची माहिती दिली. कार्यक्रमाला नीलेश कोंढाळकर व सचिन मोहोळ प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अशोक बोत्रे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर संतोष गायकवाड यांनी आभार मानले.

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समाजातील दिव्यांग व्यक्तींची मदत
विविध सरकारी योजनांची माहिती
दिव्यांगांच्या स्नेहभोजन मेळाव्यातील महत्त्व
दिव्यांगांचा अधिकार आणि कायद्यातील प्रश्ण
कोथरूडमधील दिव्यांगांचे स्नेहभोजन
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