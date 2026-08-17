पुणे

विठ्ठलवाडीत विविध क्षेत्रातील गुणवंतांचा सत्कार

विठ्ठलवाडीत विविध क्षेत्रातील गुणवंतांचा सत्कार
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तळेगाव ढमढेरे, ता.१७ : श्रीक्षेत्र विठ्ठलवाडी (ता. शिरूर) येथे श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्यातर्फे शेतकऱ्यांसाठी ऊसपीक परिसंवाद आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी यांच्यातर्फे विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी सरपंच कांतिलाल गवारी होते. शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदानाबद्दल जिल्हा परिषद शाळेतील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक जगन्नाथ गवारी, पांडुरंग विद्या मंदिरचे माजी मुख्याध्यापक रामराव दौंडकर, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रवक्ते दादासाहेब गवारी, निमगाव म्हाळुंगी येथील विद्या विकास मंदिर विद्यालयाचे सेवानिवृत्त प्रा. नागनाथ शिंगाडे, श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे ऊस विकास अधिकारी दीपक रोडे आणि पर्यावरण क्षेत्रातील प्रवीणकुमार जगताप यांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ व फळ झाडाचे रोप देऊन मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला.

यावेळी श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे ऊस विकास अधिकारी दीपक रोडे यांनी ऊस पिकाच्या पूर्वमशागतीपासून ते उत्पादनवाढीपर्यंतच्या विविध पैलूंवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्यातर्फे फळझाडांच्या रोपांचे मोफत वाटप करण्यात आले.

यावेळी खरेदी-विक्री संघाचे माजी संचालक काळूराम गवारी, घोडगंगा कारखान्याचे संचालक सोपानराव गवारी, माजी संचालक हिरामण गवारी, लव्हाजी लोखंडे, राहुल गवारी, लोभाजी आल्हाट, दिलीप गवारी, राजेंद्र शिंदे, बबन गवारे, बापू पवार, युवराज गवारी, रायचंद शिंदे, हरिभाऊ गवारी, शांताराम गवारी, ज्ञानेश्वर राऊत, बाळासाहेब गवारी, किसन गवारी, राजेंद्र केदारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
ॲड. संतोष गवारी यांनी प्रास्ताविक तर मधुकर दोरगे यांनी सूत्रसंचालन केले. वैभव गवारी यांनी आभार मानले.


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