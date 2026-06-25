पुणे

समाज विकास विभागातर्फे एकल महिला सन्मान दिन

समाज विकास विभागातर्फे एकल महिला सन्मान दिन
Published on

पिंपळे गुरव, ता. २५ ः विधवांचे आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण व्हावे आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा त्यांना थेट लाभ मिळावा, या उद्देशाने पिंपरी चिचवड महानगरपालिका समाज विकास विभागाच्या वतीने ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत एकल महिला सन्मान दिनानिमित उपक्रम राबविण्यात आला.
या कार्यक्रमाला ‘ह’ क्षेत्रीय अधिकारी सुनंदा बांगर, मंदा गोरे, प्रियांका गिरमे, समूह संघटक वैशाली लगाडे, वंदना रावडे, अंकिता मवाळ, वनिता कांबळे यांच्यासह विविध सामाजिक प्रकल्पांतील महिला सदस्या आणि एकल महिला उपस्थित होत्या.
या प्रसंगी विधवा व एकल महिलांना महानगरपालिका आणि शासन स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. महिलांच्या शासकीय कागदपत्रांमधील अडचणी समजून घेत त्या सोडवण्यासाठी संबंधित सर्व स्तरांवरून पूर्ण मदत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच ज्या महिला अद्याप महिला बचत गटात समाविष्ट झालेल्या नाहीत. त्यांना बचत गटात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. एकल महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ, उमेद आणि इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळाव्यांचे आयोजन करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

शासकीय योजना माहिती
women empowerment programs
financial support for widows
local community support for women
single women initiatives
welfare schemes for single mothers
economic empowerment for women
skills development for single women
self-employment for widows
social support for women
government support programs for women
microfinance for single mothers
savings groups for women
women’s rights and empowerment
women's economic self-sufficiency
community initiatives for women
विधवांचे आर्थिक सक्षमीकरण
एकल महिलांची सामाजिक सक्षमीकरण
स्त्रियांना धोरणात्मक सहाय्य
महिला बचत गट माहिती
एकल महिलांसाठी कौशल्य विकास योजना
सामाजिक प्रकल्पांचा प्रभाव
स्वयंरोजगाराची संकल्पना
महिला सक्षमीकरण उपक्रम
आर्थिक विकासासाठी महिला गट
पिंपरी चिचवड महिला विकास
महिलांसाठी रोजगार संधी
सामाजिक न्याय आणि स्त्री अधिकार
महिला कल्याण योजना