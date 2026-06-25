समाज विकास विभागातर्फे एकल महिला सन्मान दिन

पिंपळे गुरव, ता. २५ ः विधवांचे आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण व्हावे आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा त्यांना थेट लाभ मिळावा, या उद्देशाने पिंपरी चिचवड महानगरपालिका समाज विकास विभागाच्या वतीने ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत एकल महिला सन्मान दिनानिमित उपक्रम राबविण्यात आला.
या कार्यक्रमाला ‘ह’ क्षेत्रीय अधिकारी सुनंदा बांगर, मंदा गोरे, प्रियांका गिरमे, समूह संघटक वैशाली लगाडे, वंदना रावडे, अंकिता मवाळ, वनिता कांबळे यांच्यासह विविध सामाजिक प्रकल्पांतील महिला सदस्या आणि एकल महिला उपस्थित होत्या.
या प्रसंगी विधवा व एकल महिलांना महानगरपालिका आणि शासन स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. महिलांच्या शासकीय कागदपत्रांमधील अडचणी समजून घेत त्या सोडवण्यासाठी संबंधित सर्व स्तरांवरून पूर्ण मदत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच ज्या महिला अद्याप महिला बचत गटात समाविष्ट झालेल्या नाहीत. त्यांना बचत गटात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. एकल महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ, उमेद आणि इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळाव्यांचे आयोजन करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली.
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