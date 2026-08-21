पुणे

गरजू महिलांना

गरजू महिलांना
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सांगोला : तालुक्यातील गरजू महिलांना शेळी व शिलाई मशीन भेट देताना दीपक भाकरे, प्रवीण घोंगडे अन् आपुलकी प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी.

आपुलकी प्रतिष्ठानकडून शेळी अन् शिलाई मशिनचे वाटप

सांगोला, ता. १९ : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होत असताना ‘आपुलकी प्रतिष्ठान’कडून गरजू कुटुंबांना थेट मदतीचा हात दिला जात आहे. प्रतिष्ठानच्या वतीने डोंगरगाव येथील चार अन् सांगोला येथील एका गरजू महिलेला उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून शेळी व शिलाई मशिन भेट देण्यात आले.
सांगोला येथील आपुलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात रविवारी हा कार्यक्रम झाला. यावेळी प्रमुख पाहुणे दीपक भाकरे, तर अध्यक्षस्थानी प्रवीण घोंगडे होते.
या उपक्रमामुळे पाच महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाचे साधन मिळाले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी भाकरे यांचा सुरेश चौगुले, तर घोंगडे यांचा गोविंद माळी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक अध्यक्ष राजेंद्र यादव यांनी केले. सचिव संतोष महिमकर यांनी आभार मानले.

एकल महिलांनी अर्ज करावा
सांगोला तालुक्यातील रहिवासी असणाऱ्या एकल महिलांनी शिलाई मशीन किंवा शेळीसाठी आपुलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात संपर्क साधून अर्ज करावा. सर्वेक्षण केल्यानंतर पात्र महिलांना निश्चितपणे मदत देण्यात येईल, असे आवाहन अध्यक्ष राजेंद्र यादव यांनी केले.

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