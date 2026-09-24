Empress Garden : एम्प्रेस गार्डनच्या जागेवर न्यायालयीन बांधकामास विरोध; १३४ वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा उद्ध्वस्त करण्याचा डाव

पुणे - पुण्याच्या ऐतिहासिक आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनमधील अडीच एकर जागा न्यायालयीन बांधकामासाठी देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला ‘दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ने तीव्र विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे उद्यानातील हरित क्षेत्र आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण होणार असल्याचा दावा संस्थेने केला असून, शासनाच्या निर्णयाविरोधात पुणेकरांमध्ये जनमत जागृत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले..न्यायालयीन पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेता त्यासाठी शहरातील महत्त्वाचे हरित क्षेत्र वापरले जाण्यापूर्वी पर्यावरणीय परिणाम, वृक्षसंवर्धन आणि ऐतिहासिक वारसा यांचा सर्वंकष विचार करावा. यापूर्वीही एम्प्रेस गार्डनच्या विविध भागांच्या वापराबाबत प्रस्ताव आणि विरोधाची आंदोलने झाल्याची माहिती ‘दि अँग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’च संस्थेचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी गुरुवारी (ता. २४) आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली..गार्डनमधील अडीच एकर जागा न्यायालयीन वापरासाठी हस्तांतरित करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केल्याचे वृत्त आहे. ही जागा लवकरच हस्तांतरीत केली जाणार असून न्यायालयाच्या बांधकामासाठी तिचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती यावेळी संस्थेकडून देण्यात आली.घोरपडी परिसरातील एम्प्रेस गार्डनचे व्यवस्थापन ‘दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ १८९२ पासून करत आहे. उद्यानाचा इतिहास त्याहून जुना असून, सुमारे ४० एकर क्षेत्रात हे जैवविविधतापूर्ण उद्यान विस्तारले आहे. विविध दुर्मीळ देशी-विदेशी वृक्षांचे संगोपन येथे केले जाते. शासनाकडून आर्थिक मदत न घेता लोकसहभाग आणि संस्थेच्या माध्यमातून उद्यानाचे संवर्धन केले जात आहे, असे पवार यांनी सांगितले..जैवविविधता क्षेत्रावर बांधकामाची भीती -प्रस्तावित जागेवर जैवविविधता उद्यान विकसित करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यात आली आहे. या जागेवर न्यायालयीन इमारत उभारल्यास अनेक वर्ष पूर्ण वाढ झालेले वृक्ष बाधित होवू शकतात. त्यामुळे केवळ वृक्षतोडीचा प्रश्न निर्माण होणार नसून, उद्यानातील नैसर्गिक परिसंस्थेवरही परिणाम होईल. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील हा हरित पट्टा शहराच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचेही संस्थेने नमूद केले आहे..‘एम्प्रेस गार्डन हा केवळ एक उद्यानाचा भूखंड नाही, तर पुण्याचा ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय वारसा आहे. गेल्या १३४ वर्षांपासून संस्था या ठिकाणी दुर्मीळ वृक्षांचे आणि जैवविविधतेचे जतन करत आहे. विकासकामांसाठी या हरित क्षेत्राचा बळी देऊ नये. शासनाने लोकभावना आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करून हा निर्णय पुनर्विचारासाठी घ्यावा. तसे न झाल्यास शासनाच्या या दडपशाहीविरोधात जनमत जागृत करण्यात येणार आहे.’- प्रतापराव पवार, अध्यक्ष, ‘दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’.संस्थेने वेळोवेळी शासनाकडे निवेदने दिली, आंदोलने केली आणि या जागेच्या हस्तांतरणाला विरोध नोंदविला आहे. आमच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. १८९२ पासून संस्थेने कोणतीही शासकीय आर्थिक मदत न घेता या ऐतिहासिक उद्यानाचे जतन केले आहे. या वारशावर बांधकामाचा घाव घालण्याऐवजी न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा.- सुरेश पिंगळे, मानद सचिव, ‘दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.