Empress Garden Flower Show : एम्प्रेस गार्डनमध्ये रंगणार फुलांचा उत्सव; २३ ते २७ जानेवारीदरम्यान भव्य पुष्पप्रदर्शन!

Pune Flower Show : पुण्यातील ऐतिहासिक एम्प्रेस गार्डनमध्ये २३ ते २७ जानेवारीदरम्यान भव्य पुष्पप्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. रंगीबेरंगी फुले, बोन्साय, दुर्मिळ वनस्पती आणि पर्यावरण जनजागृती उपक्रम हे प्रदर्शनाचे प्रमुख आकर्षण असणार आहे.
घोरपडी : पुण्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या एम्प्रेस गार्डनमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही फुलांचा उत्सव सुरू होणार आहे. हे पुष्पप्रदर्शन दि. २३ ते २७ जानेवारी या कालावधीत भरविण्यात येणार असून निसर्गप्रेमी, पुष्पप्रेमी आणि पर्यावरणाबाबत जागरूक असलेल्या नागरिकांसाठी हे एक महत्त्वाचे आकर्षण ठरणार आहे.

