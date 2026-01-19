Empress Garden Flower Show : एम्प्रेस गार्डनमध्ये रंगणार फुलांचा उत्सव; २३ ते २७ जानेवारीदरम्यान भव्य पुष्पप्रदर्शन!

घोरपडी : पुण्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या एम्प्रेस गार्डनमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही फुलांचा उत्सव सुरू होणार आहे. हे पुष्पप्रदर्शन दि. २३ ते २७ जानेवारी या कालावधीत भरविण्यात येणार असून निसर्गप्रेमी, पुष्पप्रेमी आणि पर्यावरणाबाबत जागरूक असलेल्या नागरिकांसाठी हे एक महत्त्वाचे आकर्षण ठरणार आहे. .या प्रदर्शनाचे उद्घाटन शुक्रवार, २३ जानेवारी रोजी दुपारी १२ वाजता पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते होणार आहे. अशी माहिती ॲग्री हॉर्टिकल्चर सोसायटी ऑफ वेस्टन इंडिया या संस्थेच्या उपाध्यक्ष सुमन किर्लोस्कर आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..Pune News : सहा मुळशीकर पुणे महापालिकेत; बाबूराव चांदेरे यांनी मारला चौकार.एम्प्रेस गार्डनमधील हिरवाईच्या सान्निध्यात विविध रंगांची, सुगंधांची आणि आकारांची फुलांची मांडणी हे या प्रदर्शनाचे प्रमुख आकर्षण असणार आहे. देशी-विदेशी पुष्पप्रजाती, सजावटीच्या फुलांची कलात्मक मांडणी, बोन्साय, दुर्मिळ वनस्पती तसेच विविध बागकाम उपक्रमाचे सादरीकरण नागरिकांना पाहता येणार आहे. याशिवाय बागकाम, पर्यावरण संरक्षण आणि निसर्ग संवर्धनाबाबत मार्गदर्शन करणारे उपक्रमही आयोजित करण्यात आले आहेत..या पुष्पप्रदर्शनात पुणे शहरासह राज्यातील विविध भागांमधील नामांकित नर्सरी व्यावसायिक, बागकाम तज्ज्ञ आणि संस्थांचा सहभाग असणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला व हस्तकला स्पर्धा, प्रात्यक्षिके आणि माहितीपर उपक्रमांमुळे हे प्रदर्शन केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित न राहता ज्ञानवर्धक ठरणार आहे. प्रदर्शनाचा समारोप व विविध स्पर्धेचे बक्षीस वितरण २७ जानेवारीला संस्थेचे व सकाळ समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या हस्ते संध्याकाळी ५ वाजता होणार आहे..यंदाचे पुष्पप्रदर्शन हे ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ आणि पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करण्यात आले आहे. डॉ. माधव गाडगीळ हे अॅग्री-हॉर्टीकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संस्थेचे मानद सदस्य होते. पर्यावरण संरक्षण, जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रात त्यांनी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. त्यांच्या विचारांचा वारसा जपण्यासाठी आणि पर्यावरणाविषयी जनजागृती घडवून आणण्यासाठी हे प्रदर्शन महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे..सर्व निसर्गप्रेमी, पुष्पप्रेमी आणि पर्यावरणाबाबत संवेदनशील असलेल्या नागरिकांनी या भव्य पुष्पप्रदर्शनाला मोठ्या संख्येने भेट द्यावी, असे आवाहन एम्प्रेस गार्डन व्यवस्थापनातर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.