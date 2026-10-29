Pune News : कमी पाण्यातील ज्वारी लागवडीला प्रोत्साहन; पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे जिल्ह्यात १५,८६० बियाणांचे मिनीकिटचे वाटप

पुणे - पावसाअभावी रब्बी हंगामातील पेरण्यांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि पशुधनासाठी दर्जेदार चारा उपलब्ध करून देणाऱ्या ज्वारीच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात १५ हजार ८६० बियाणे मिनीकिटचे वाटप करण्यात येणार आहे. यातून ६३४ क्विंटल ज्वारीचे बियाणे उपलब्ध होणार आहे. नियमित वाटपाव्यतिरिक्त यंदा प्रथमच अतिरिक्त मिनीकिट उपलब्ध करण्यात आले आहेत. मात्र, ज्वारीचे प्रत्यक्ष क्षेत्र पेरणीपुरता पाऊस होण्यावर अवलंबून राहणार आहे..राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि पोषण उप अभियानांतर्गत रब्बी ज्वारी २०२६-२७ या योजनेतून मिनीकिटचे वितरण केले जाणार आहे. एका मिनीकिटमध्ये चार किलो बियाणे, जैविक खत आणि लागवडीविषयी मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. परभणी सुपरमोती, फुले यशोमती आणि पीकेव्ही शक्ती या सुधारित वाणांचा त्यात समावेश आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार लाभार्थ्यांची निवड होणार असून, पात्र शेतकऱ्यांना १० नोव्हेंबरपूर्वी मिनीकिटचे वितरण केले जाणार आहे..हरभऱ्याच्या क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यतापाण्याची अनिश्चितता आणि कमी कालावधीत तयार होणारे पीक यामुळे यंदा हरभऱ्याच्या लागवडीला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात हरभऱ्याचे सरासरी क्षेत्र सुमारे २५ हजार हेक्टर असून, यंदा ते ३० ते ३५ हजार हेक्टरपर्यंत वाढू शकते. ऊसतोडीनंतर काही क्षेत्रांत हरभरा लागवड होण्याची शक्यता आहे. सिंचनाची सोय असलेल्या भागांत चारा आणि विक्रीतून उत्पन्न मिळविण्यासाठी मक्याच्या लागवडीकडेही शेतकऱ्यांचा कल राहू शकतो..दृष्टिक्षेपात१ लाख ८८ हजार हेक्टर - रब्बी पिकांचे सरासरी क्षेत्र१५ हजार ८६० - मंजूर बियाणे मिनीकिट६३४ क्विंटल - ज्वारीचे बियाणे४ किलो बियाणे - एका मिनीकिटमध्ये८७ ते ८८ हजार हेक्टर - ज्वारीचे सरासरी क्षेत्र७० ते ८० हजार हेक्टर - पाऊस झाल्यास ज्वारीचे संभाव्य क्षेत्र१५ ते २० हजार हेक्टर - पाऊस न झाल्यास संभाव्य क्षेत्र.कमी पाण्यात येणाऱ्या ज्वारीच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी यंदा नियमित वाटपाव्यतिरिक्त अतिरिक्त बियाणे मिनीकिट उपलब्ध झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून योजनेचा लाभ घ्यावा. पेरणीपुरता पाऊस झाल्यास ज्वारीचे क्षेत्र वाढण्यास मदत होईल.- वैभव तांबे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.