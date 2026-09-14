Pune Encroachment : ऐन गणेशोत्सवात आठवली अतिक्रमण कारवाई

पुणे - महात्मा फुले मंडईमध्ये झालेल्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना चालण्यासाठी जागा शिल्लक नाही, गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही स्थिती आहे. मात्र, गणेशोत्सव सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी पुणे महापालिकेला जाग आली आणि रात्रीतून मंडई परिसरातील अनधिकृत पत्राशेड, पथारी व्यावसायिक यांच्यावर कारवाई करून रस्ता रिकामा केला. या वेळी पथकाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले..पुण्याचा गणेशोत्सव आजपासून उत्साहात सुरू झाला आहे. गणेशोत्सवात मानाच्या गणपतींसह अन्य गणपतींचे दर्शन घेण्यासाठी देखावे पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होते. रस्त्यावरील अतिक्रमण, अनधिकृत व्यावसायिक यांच्यामुळे चालण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नाही.अनेकदा ढकलाढकली होते. यात महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांना प्रचंड त्रास होतो. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या पूर्वी अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले होते. पण महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून या आदेशाचे पालन केले गेले नाही..महात्मा फुले मंडईमध्ये गणेशोत्सवाच्या निमित्त गेल्या काही आठवड्यापासून प्रचंड गर्दी होत आहे. शनिपार ते रामेश्वर चौक या दरम्यान रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांनी रस्त्यांवर दुकान मांडलेले असते. अधिकृत व्यावसायिकांकडून जास्त जागा व्यापली जाते. तसेच या भागात पीएमपी बससह चारचाकी, दुचाकी, ॲटोरिक्षा यांचीही वाहतूक सुरू असल्याने कोंडीत भर पडते.त्याच प्रमाणे मंडई पोलिस चौकी ते अखिल मंडई गणपती आणि टिळक पुतळा ते काका हलवाई या दरम्यानही व्यावसायिकांनी रस्ते अडवलेले असतात. पण महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून त्यावर कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला..काही दिवसांपूर्वी पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्तांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली होती. त्यावेळी अतिक्रमणांमुळे धोकादायक स्थिती निर्माण होऊ शकते हे निदर्शनास आले होते. पोलिसांनी महापालिकेला कारवाई करण्याची सूचना केली होती.रविवारी रात्री साडे दहाच्या सुमारास अनेक दुकाने बंद झालेली असताना महापालिकेने जेसीबी व अन्य यंत्रांच्या साह्याने अनधिकृत पत्राशेड, दुकाने काढण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी नागरिकांनी त्यास विरोध केला. ऐन सणासुदीच्या काळात कारवाई करून आर्थिक नुकसान होत असल्याने विरोध झाला. पण महापालिकेने पोलिस बंदोबस्तात कारवाई पूर्ण केली. यात काही पत्र्यांची दुकाने, स्टॉल, हातगाड्या, अनधिकृत कठडे यावर कारवाई करून रस्ते मोठे करण्यात आले..‘परवानाधारकांनी जास्त जागा व्यापली होती. हातगाड्यांचा परवाना असणाऱ्यांनी अनधिकृत पत्र्याचे शेड, ताडपत्री मारून मोठी दुकाने थाटली होती. गणेशोत्सवाच्या काळात होणारी गर्दी लक्षात घेता ही अतिक्रमणे काढण्याची सूचना पोलिसांनी केली होती. त्यानुसार महापालिकेने रविवारी रात्री मंडई व परिसरात अतिक्रमण कारवाई केली आहे.’- सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.