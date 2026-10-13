Manchar News : अवसरी खुर्द येथील सरकारी ओढ्यावरील अतिक्रमण हटविले; महसूल विभागाची मोठी कारवाई, शेतकऱ्यांना दिलासा

मंचर - भोरमळा-अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील सरकारी ओढ्यामध्ये प्लॉटधारकांनी केलेले अतिक्रमण महसूल विभागाने सोमवारी (ता. १२) हटविले. ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडविल्यामुळे पावसाचे पाणी शेतात शिरून विहीर कोसळली होती. तसेच गायमुख-भोरमळा मार्गे अवसरी खुर्द या वर्दळीच्या रस्त्याची वाहतूकही बंद झाली होती. प्रशासनाच्या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..भोरमळा परिसरातील ओढ्यावर नऊ ते दहा जणांनी अतिक्रमण करून पाण्याचा प्रवाह अडविल्याची तक्रार शेतकरी निवृत्ती भोर, हनुमंत भोर व इतर शेतकऱ्यांनी ता. २३ एप्रिल रोजी घोडेगाव तहसीलदार कार्यालयाकडे केली होती. त्यानंतर महसूल विभागाने नोटिसा बजावल्या. मात्र, संबंधित अतिक्रमणधारक सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे ता. ९ जून रोजी प्रभारी तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश मंडलाधिकारी आरती खरे यांना दिले होते..खरे यांनी अतिक्रमण धारकांना नोटीस देऊन आठ दिवसांत अतिक्रमण स्वखर्चाने काढण्याचे निर्देश दिले होते. अन्यथा सोमवारी (ता. १२) कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी अतिक्रमणधारकांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. मात्र, शेतकऱ्यांनी पुराचे पाणी, विहिरीचे नुकसान आणि रस्ता बंद झाल्याची वस्तुस्थिती मांडली. तहसीलदार राहुल सारंग यांनीही घटनास्थळी पाहणी केली. कारवाईला स्थगिती मिळाली नाही..सोमवारी (ता. १२) मंडलाधिकारी आरती खरे, मंचर पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार तानाजी हगवणे, पोलीस हवालदार मंगल पंचरास, कामगार तलाठी रामदास केदारी, माजी सरपंच प्रसाद कराळे, माजी उपसरपंच सुरेंद्र भोर, पोलीस पाटील संतोष शिंदे, दत्तात्रय भोर, महेश भोर व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत अतिक्रमण हटविण्यात आले.'आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात अवैध खनिज वाहतूक आणि सरकारी जागेवरील अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही. नियमानुसार संबंधितांवर यापुढेही धडक कारवाई सुरू राहील.'- अर्चना तांबे, प्रांताधिकारी, जुन्नर-आंबेगाव विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.