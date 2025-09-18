Engineering Admissions : महाविद्यालयांवर होणार दंडात्मक कारवाई; नियमबाह्य प्रवेशाबाबत निरीक्षक देणार प्रक्रियेवरील सविस्तर अहवाल

पुणे : प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत नियम डावलून प्रवेश दिलेल्या महाविद्यालयांवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नेमलेले निरीक्षक विभागीय तंत्र शिक्षण कार्यालयात सविस्तर अहवाल देतील. महाविद्यालयांचे हे अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात येतील. त्यानंतर नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर प्राधिकरणामार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे तंत्र शिक्षण विभागाच्या पुणे विभागीय कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे..राज्यातील प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या नियमित फेऱ्या संपल्यानंतर महाविद्यालयातील आणि व्यवस्थापन कोट्यातील जागांसाठी नियम मोडून प्रवेश दिल्याची बाब समोर आली होती. त्याची दखल घेत तंत्र शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलली. यात संस्था स्तरावरील प्रवेश पारदर्शकतेने आणि गुणवत्तेनुसार व्हावेत, यासाठी तंत्र शिक्षण विभागामार्फत संबंधित महाविद्यालयांवर निरीक्षक नेमले. संबंधित महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेचा अहवाल हे निरीक्षक लवकरच तंत्र शिक्षण विभागाच्या विभागीय कार्यालयातील सहसंचालकांकडे सादर करणार आहेत..महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया राबविली जाते. या अंतर्गत अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली असून ‘कॅप’अंतर्गत चार फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत..‘कॅप’अंतर्गत रिक्त जागा आणि व्यवस्थापन कोट्यातील जागांवरील प्रवेश हे माहिती पुस्तिकेतील प्रवेश प्रक्रियेच्या नियम क्रमांक १३ नुसार गुणवत्तेप्रमाणे राबविणे अनिवार्य आहे. मात्र, काही महाविद्यालयांनी हे नियम डावलून प्रवेश दिल्याची बाब समोर आली. त्यानुसार, पुण्यातील १२ महाविद्यालयांमध्ये तंत्र शिक्षण विभागाने निरीक्षक नेमले होते. या निरीक्षकांचे अहवाल लवकरच तंत्र शिक्षण विभागाकडे सादर केले जाणार आहेत..तंत्रशिक्षण विभागाने संबंधित महाविद्यालयांवर नेमलेले निरीक्षक सविस्तर अहवाल कार्यालयात सादर करतील. त्याचे अहवाल प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतील. प्राधिकरणाकडे हे अहवाल गेल्यानंतर त्यांची तपासणी केली जाईल आणि नियम डावलून प्रवेश केलेल्या महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.- मारुती जाधव, प्रभारी सहसंचालक, तंत्र शिक्षण पुणे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.