नगर- जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्याचे दुष्काळग्रस्तासाठी एक दिवसाचे वेतन

जिल्हा परिषद अभियंत्यांचे
दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसाचे वेतन
मुख्यमंत्र्यांना पत्र ः नऊ कोटी ५० लाखांचा निधी जमा होणार
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पावसाअभावी शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिक अडचणीत सापडले आहेत. या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेने घेतला आहे. राज्यभरातील साधारण चार हजार अभियंत्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यात येणार आहे. याद्वारे नऊ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय राज्य संघटनेच्या वतीने १० लाख रुपयांची स्वतंत्र आर्थिक मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी उभे राहणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्यातील अभियंता बांधवांनी एकजुटीने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श निर्माण करणारा आहे, असे मत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष सचिन चव्हाण यांच्यासह राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदतीसंदर्भात अभियंता संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेले कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता व स्थापत्य अभियंता सहाय्यक असे सुमारे १५० अभियंते या उपक्रमात सक्रिय सहभागी होणार आहेत.
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