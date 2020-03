पुरेशी काळजी, हेच औषध!

पिंपरी - शहर परिसरात कोरोना विषाणूग्रस्त रुग्ण अजून आढळलेला नाही. मात्र, महापालिकेने पुरेशी दक्षता घेण्यास सुरुवात केली आहे. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात दहा खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, वैयक्तिक स्वच्छतेबद्दल जनजागृतीवरही भर दिला जाणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला प्रतिबंध घालण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही (आयएमए) महापालिकेला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना विषाणूंच्या संसर्गाला प्रतिबंध घालण्यासाठी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून आवश्‍यक दक्षता घेतली जात आहे. सध्या बाजारपेठेत कोरोनावर कोणतेही प्रतिबंधात्मक औषध उपलब्ध नाही, त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर आवश्‍यक दक्षता घेणे हाच कोरोनाच्या प्रतिबंधावर सर्वोत्तम उपाय ठरणार आहे. शहरात कोरोनाग्रस्त अथवा संशयित रुग्ण आढळलेला नाही. मात्र, महापालिका आणि ‘आयएमए’ने नागरिकांनी घाबरून न जाता पुरेशी काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

महापालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पवन साळवे म्हणाले, ‘‘सध्या वायसीएममध्ये कोरोनाग्रस्तांसाठी दहा खाटा उपलब्ध केल्या गेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. ‘आयएमए’ आणि इतर काही डॉक्‍टरांच्या संघटनांसमवेत बैठका झाल्या आहेत. लवकरच आम्ही जनजागृतीसाठी जागोजागी फ्लेक्‍स, पोस्टर्स आणि दीड लाख हॅन्डबिल वाटणार आहोत.’’ ‘आयएमए’चे पिंपरी-चिंचवड, भोसरीचे सचिव डॉ. सुधीर भालेराव म्हणाले, ‘‘कोरोनाबद्दल जनतेमध्ये जनजागृती होणे गरजेचे आहे. कोरोना हा स्वाइन फ्लू सारखाच आजार आहे. सध्या बाजारपेठेत कोरोना प्रतिबंधात्मक औषधे उपलब्ध नाहीत. मात्र, त्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही. आवश्‍यक दक्षता घेणे हाच त्याला रोखण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. सर्दी, ताप, खोकला झाला म्हणजे कोरोनाची लागण झाली असे नव्हे. परंतु, अशा व्यक्तींच्या संपर्कात जाऊ नये किंबहुना अशा व्यक्तींनी मास्क किंवा स्वच्छ हातरुमालांचा नाक, तोंड झाकण्यासाठी वापर करावा. मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स, मोठ्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाणे टाळावे. हात वेळोवेळी स्वच्छ धुवावेत. आजार अंगावर काढणे टाळावे. डॉक्‍टरांकडून वैद्यकीय उपचार करून घ्यावेत. आमच्या संघटनेची शहरात ६३७ सदस्य संख्या असून, त्यांच्यामार्फत महापालिकेला सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे.’ विदेशात मास्कची निर्यात होत आहे, त्यामुळे मास्कचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मास्कच्या किंमती तीस टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढल्या आहेत.

- संतोष खिंवसरा, अध्यक्ष चिंचवड केमिस्ट असोसिएशन

