पुणेकरांनो चिंता करू नका; शहराला पुरेल इतका भाजीपाला उपलब्ध 

मार्केट यार्ड : शहरात रविवारी गुलटेकडी मार्केट यार्ड मुख्य बाजारासह उपबाजारात एकूण 854 गाड्यांची आवक झाली. या सर्व गाड्यांमधून 17 हजार 30 क्विंटल भाजीपाल्याची आवक झाली. त्यामुळे शहराला पुरेल इतका भाजीपाला सध्या उपलब्ध आहे, अशी माहिती बाजार समिती प्रशासनाने दिली. - बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मार्केट यार्डातील मुख्य बाजारात 478, मोशी येथील उपबाजारात 213 गाड्या, मांजरी येथील उपबाजारात 160 गाड्यांमधून भाजीपाल्याची आवक झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बाजार समितीकडून विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. बाजारात सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळण्यात समितीला बऱ्यापैकी यश आले असल्याचे प्रशासक बी. जे. देशमुख यांनी सांगितले.तसेच अडत्यांनी शेतकऱ्यांना माहिती देऊन किमान महिनाभर मर्यादित शेतीमाल मागवावा असे आवाहन देशमुख यांनी केले आहे. बाजारात निर्जंतुकीकरणाची सुविधा

बाजारात येणाऱ्या प्रत्येकाचे कोरोनापासून संरक्षण करण्यासाठी येथे निर्जंतुकीकरणाची सुविधा करण्यात आली आहे. मुख्य प्रवेशद्वार आणि प्रवेशद्वार क्रमांक चार याठिकाणी फवारणी यंत्र बसविले आहे.

