पुणे

DCM Sunetra Pawar : वारकऱ्यांसाठी सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध करा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आदेश

पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील झुंबर हॉल येथे आयोजित पालखी सोहळा नियोजन बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बोलत होत्या.
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - आगामी आषाढी पालखी सोहळ्याचे नियोजन सर्वोत्तम करा, वारकऱ्यांना उत्तम सुविधा, त्यांची सुरक्षा याकडे लक्ष द्या. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले.

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