पुणे

शहरात ‘विश्व पर्यावरण स्वच्छता अभियान’

शहरात ‘विश्व पर्यावरण स्वच्छता अभियान’
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पिंपरी ता. २३ ः पिंपरी चिंचवड परिसरात ‘चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन’ सोसायटीच्या स्वयंसेवकांनी ‘विश्व पर्यावरण स्वच्छता अभियान’ राबवून पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती केली. या उपक्रमात महात्मा फुले महाविद्यालयाच्‍या विद्यार्थ्यांसह ७० स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. नेहरुनगर, भोसरी परिसरात स्वच्छता मोहीम राबवून एक हजार किलो कचरा गोळा केला. महापालिकेने हातमोजे, मास्क, झाडू आणि कचऱ्याच्या पिशव्या उपलब्ध करून दिल्या. सहाय्यक आयुक्‍त अजिंक्य येळे, शंकर आचार्य, अभिषेक म्‍हस्‍के, अनमोल चरण, अजय कांबळे उपस्थित होते.
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