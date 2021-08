पती-पत्नी विभक्त असले तरी अपत्यांसाठी समान जबाबदारी; न्यायालयाचे आदेश

By

पुणे : पती-पत्नी वेगळे राहत असले किंवा त्याचा घटस्फोट झाला तरी अनेक दांपत्याचे मुलांविषयी प्रेम कायम राहते. त्यांच्यावरील प्रेमाखातर ते स्वतंत्र राहूनही मुलांची काळजी घेतात. पण, काही पालक वेगळे असतील किंवा घटस्फोट झाल्यानंतर आपल्या मुलांकडे बिलकूल लक्ष देत नसल्याचेही उदाहरणे आहेत. अशा पालकांसाठी कौटुंबिक न्यायालयाने नुकताच दिलेला एक अंतरिम निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. पती-पत्नी विभक्त होणार असले तरीही मुलांसाठी त्यांची असलेली जबाबदारी ही समानच आहे, असे आदेशात नमूद करत कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश एन. आर. नाईकवाडे यांनी मुलीचा ताबा मिळण्याच्या दाव्यात अंतरिम निकाल दिला. (Equal responsibility for offspring even if separated)

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, विशाल व वनिता (नावे बदललेली आहेत) यांचा प्रेमविवाह झाला होता. लग्नानंतर तीन वर्षांनी त्यांना मुलगी झाली. दरम्यानच्या काळात पती-पत्नीमध्ये वैचारिक मतभेद; तसेच संसार सुरू असताना छोट्या-मोठ्या बाबींवरून वाद झाले व ते तीन वर्ष विभक्त राहत होते. त्यामुळे वनितापासून घटस्फोट तसेच मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी विशाल यांनी येथील कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दाव्यात वनिता यांच्यावतीने ॲड. अनघा काळे यांनी कामकाज पाहिले.

मुलीच्या भेटीबाबत आदेशातील मुद्दे...