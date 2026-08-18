पुणे

''गॅस सिलिंडर बुकिंगमधील ग्रामीण-शहरी भेदभाव संपवा''

''गॅस सिलिंडर बुकिंगमधील ग्रामीण-शहरी भेदभाव संपवा''
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उरुळी कांचन, ता. १८ : घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगमधील शहरी आणि ग्रामीण भागातील दिवसांचा भेदभाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दूर करावा, अशी मागणी संविधान फाउंडेशनचे अध्यक्ष विशाल शेलार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सध्या गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी शहरी भागात २५ दिवस, तर ग्रामीण भागात ४५ दिवसांची मर्यादा आहे. अमेरिका-इराण युद्धाच्या काळात गॅस टंचाईमुळे सरकारने हा कालावधी वाढवला होता. मात्र, आता परिस्थिती सुधारलेली असतानाही ग्रामीण भागासाठी ४५ दिवसांची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. पाच-सहा सदस्यांच्या कुटुंबाला एक सिलिंडर साधारण २५ दिवस पुरतो. अशा वेळी ग्रामीण भागातील कुटुंबांना उर्वरित २० दिवस गॅसविना राहावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील महिला आता नोकरी-व्यवसायानिमित्त घराबाहेर पडत आहेत, त्यामुळे त्यांची गैरसोय होत आहे. जिल्हा पुरवठा विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या समस्येची दखल घेऊन दोन्ही भागांसाठी समान कालावधी लागू करावा, असे शेलार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

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