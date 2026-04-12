Pune Cyber Fraud News: अनोळखी लिंकवर क्लिक केल्याने ज्येष्ठ नागरिकाचा मोबाईल हॅक; पावणेआठ लाखांची ऑनलाइन फसवणूक

पुणे : एरंडवणे परिसरातील एका ज्येष्ठ नागरिकास मोबाईलवरील अनोळखी लिंक उघडणे चांगलेच महागात पडले. सायबर चोरट्यांनी या लिंकद्वारे त्यांचा मोबाईल 'हॅक' करून बँक खात्यातून सात लाख ९६ हजार रुपयांची रक्कम परस्पर लांबविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे..याप्रकरणी एरंडवणे परिसरातील एका ६८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने अलंकार पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरुन अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिकाचा मोबाईल क्रमांक त्यांच्या बँक खात्याशी जोडलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून एक लिंक पाठवली. ज्येष्ठ नागरिकाने ती लिंक उघडताच सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईलवर तांत्रिकदृष्ट्या ताबा मिळवत बँक खात्यातून चोरट्यांनी परस्पर सात लाख ९६ हजार रुपयांची रोकड लांबविली. बँक खात्यातून अचानक एवढी मोठी रक्कम कमी झाल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकास फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली..अनोळखी लिंक उघडू नकामोबाईल क्रमांक हॅक करून बँक खात्यातील रोकड चोरण्याचे प्रकार शहरात वाढत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. अनोळखी क्रमांकावरून संदेश किंवा व्हॉट्सॲपवर एखादी अनोळखी लिंक आल्यास ती उघडू नये, असे आवाहन सायबर पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.