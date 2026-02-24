पुणे

Sugar Factory : कारखान्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार; इथेनॉल विक्रीसाठी पेट्रोल कंपन्यांची सहन करावी लागते मनमानी

केंद्र सरकार धोरण आखून मोकळे होते, पण साखर कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीसाठी पेट्रोल कंपन्यांची मनमानी सहन करावी लागत आहे.
सोमेश्वरनगर - केंद्र सरकार धोरण आखून मोकळे होते, पण साखर कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीसाठी पेट्रोल कंपन्यांची मनमानी सहन करावी लागत आहे. एकीकडे कारखान्यांनी ठरल्याप्रमाणे इथेनॉल पुरवठा केला नाही तर त्यांना थेट दंड ठोठावला जातो.

