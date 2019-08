मित्राच्या मृत्यूनंतरही जपली मैत्री 

कडूस (पुणे) : मित्र जर चांगले असतील; तर आयुष्यात कोणत्याही अडचणी व संकटे आल्यावर ते मदतीला धावून येतात. असे मित्र जिवंत असेपर्यंतच नाही; तर मरणानंतरही कामाला येतात, याचाच प्रत्यय दोंदे (ता. खेड) येथील उढाणे कुटुंबियांना आला. दोंदे येथील शांताराम उढाणे (वय 43) यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्‍याने नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी, बारावीत शिकणारा एक मुलगा आणि दहावीत शिकणारी एक मुलगी, असा परिवार आहे. कर्ता पुरुष अचानक गेल्याने त्यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यामुळे त्यांच्या शाळेतील मित्र व मैत्रीणींनी एकत्र येत त्यांना आर्थिक आधार दिला. शांताराम उढाणे यांचे दोंदे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिक्षण झाले होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने कुटुंबावर बेतलेल्या प्रसंगाची व त्यांच्या हलाकीच्या आर्थिक परिस्थितीची जाण असलेले गावचे माजी उपसरपंच व त्यांचे वर्गमित्र दत्ता शितोळे व तत्कालीन वर्गशिक्षिका रोहिणी वाडेकर यांनी या कुटुंबाच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार दत्ता बारणे, बाळासाहेब जाधव, श्‍यामराव बारणे, विलास बच्चे, नंदा भोर, प्रतिभा भुजबळ, रंजना उमाप, रोहिणी हुंडारे, भरत उढाणे, शंकर टोके, राजू भालेराव, महेंद्र बारणे, चंद्रकांत पाटोळे, रवी मेहेत्रे, दादाभाऊ मेहेत्रे या वर्गमित्रांनी स्वतःचे मिळून पंचवीस हजार रुपये जमा केले. उढाणे कामाला असलेल्या चाकण येथील "अक्षय इंजिनिअरिंग'चे मालक भिकाजी शिंदे यांनी 55 हजार रुपये दिले. दशक्रियाविधीप्रसंगी ग्रामस्थांमधून तीस हजार रुपये जमा झाले. असे एकूण एक लाख दहा हजार रुपये जमा केले. जमा झालेली रक्कम शितोळे व वाडेकर यांनी दोंदे शिक्षण मंडळाचे आनंदराव कदम, राष्ट्रपती पदक विजेते माजी शिक्षक विठ्ठल भोर व हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालयाचे प्राध्यापक दत्तात्रेय सुकाळे यांच्याकडे दशक्रिया घाटावर सुपूर्द केली. उढाणे यांच्या पत्नी वैशाली व मुलगी समीक्षा हिच्या नावे ही रक्कम बॅंकेत ठेव म्हणून ठेवली जाणार असल्याचे शितोळे यांनी सांगितले. मित्राच्या मृत्यूनंतरही जपलेल्या या मैत्रीचे उपस्थितांनी कौतुक केले.



