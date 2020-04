पुणे, पिंपरी चिंचवड बाहेरील उद्योग सुरू करण्याबाबत चाचपणी सुरू

पिंपरी - पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ५०० अत्यावश्यक उद्योग-व्यवसाय पूर्वीप्रमाणेच सुरळीतपणे चालू अाहेत. मात्र, त्याच बरोबर पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील विशेषतः तळेगाव, चाकण भागांतील उद्योग सुरू करण्यावर शासकीय पातळीवर विचार केला जात आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून टप्प्या-टप्प्याने उद्योगधंदे सुरू करण्याबाबत पाऊले उचलली जात आहेत. मात्र, तसे करताना आरोग्य, अत्यावश्यक सेवा उद्योग आणि मग इतर उद्योगधंदे असा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. उद्योग सहसंचालक सदाशिव सुरवसे म्हणाले, "राज्यात लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी पासूनच फार्मा, डेअरी, फूड, अॅग्रो प्रोसेसिंग आदी पुणे जिल्ह्यातील अत्यावश्यक सेवेतील सुमारे ५०० उद्योग सुरळीतपणे चालू आहेत. त्यांना कच्चा मालासह इतर आवश्यक बाबींची पुरवठा साखळी नियमित चालू ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी या उद्योगधंद्यांव्यतिरिक्त इतर उद्योगांसाठीही २० एप्रिल नंतर लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करण्याबाबत शासकीय पातळीवर विचार चालू आहे. पुणे जिल्ह्याचा विचार करता पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून लांब आणि कोरोनाबाधित रूग्ण संख्या नसलेल्या आैद्योगिक पट्ट्यात विशेषतः चाकण, तळेगाव भागांतील उद्योग पूर्ववत चालू करण्याबाबत विचार केला जात आहे. मात्र, तसे करताना सुरक्षित सामाईक अंतर कसे राखता येईल याकडे लक्ष दिले जाईल." माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांकडून 'वर्क फ्रॉम होम' संकल्पना राबविली जात आहे. परंतु, आॅटोमोबाईल क्षेत्रातील उद्योग सुरू करणे चालू करणे अद्याप शक्य झालेले नाही, असेही सुरवसे यांनी नमूद केले.

