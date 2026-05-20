पुणे

देशातील पहिले एक्सचेंज ट्रेडेड हवामान डेरिव्हेटिव्ह सुरू

मुंबई, ता. २० : ‘एनसीडीईएक्स’ने आज ‘रेनमुंबई’ या देशातील पहिल्या आणि ‘सेबी’ मान्यताप्राप्त एक्स्चेंज ट्रेडेड हवामान डेरिव्हेटिव्ह करारांची घोषणा केली. हा करार यावर्षी एक जूनपासून सुरू होईल. 
यामुळे मोसमी पावसातील अनिश्चितता हे संकट म्हणून न राहता नियमबद्ध आणि वैज्ञानिक चौकटीत मोजता येणारे, व्यवस्थापित करता येणारे आणि व्यापारयोग्य जोखीम म्हणून रूपांतरीत होईल. हा उत्पादन प्रकार आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आला आहे असून, तो भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीवर आधारित आहे.
‘रेनमुंबई’ हे, शेतकरी, बांधकाम कंपन्या, वीजवितरण संस्था, कृषी कर्ज देणाऱ्या बँका, दळणवळण-वाहतूक कंपन्या, आदी घटकांसाठी तयार करण्यात आले आहे. हा फ्युचर करार असून, त्याची टिक साईज एक मिलिमीटर असेल. प्रति मिलिमीटर ५० रुपयांचा लॉट असेल. जास्तीत जास्त पन्नास प्लॉटची ऑर्डर देता येईल. याची सेटलमेंट रोख स्वरूपात होईल. सोमवार ते शुक्रवारी सकाळी दहा ते रात्री साडेअकरा ते ११.५५ पर्यंत याचा व्यवहार करता येईल. महिन्याच्या शेवटच्या कॅलेंडर दिवसाच्या आदल्या कामाच्या दिवशी करार समाप्ती होईल, अशी माहिती ‘एनसीडीईएक्स’चे एमडी व सीईओ डॉक्टर अरुण रास्ते यांनी दिली.

