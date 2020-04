सीलबंद भागातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना सवलत द्यावी 

पुणे - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील काही पेठांचा परिसर सीलबंद करण्यात आल्यामुळे या भागातील बँकांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कामावर हजर राहण्याबाबत सवलत द्यावी तसेच इतर आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे संयुक्त आवाहन बँक व्यवस्थापनाला करण्यात आले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष मोहिते यांनी संबंधित बँकांच्या व्यवस्थापनाला हे आवाहन केले आहे. या परिसरातील बँक कर्मचाऱ्यांना परिसरातील कामावर हजर राहण्यापासून सवलत द्यावी. कंत्राटी सफाई कामगारांना काही काळापुरती सुटी देऊन कर्मचाऱ्यांनी जमेल तेवढी स्वच्छता ठेवावी. बँकांच्या सुरक्षारक्षकांची जेवण आणि राहण्याची व्यवस्था करावी. शाखांमधून कमीत कमी सेवक वर्ग ठेवून ग्राहकांना केवळ रोखीचे व्यवहार करण्यासंबंधी आवाहन करावे. बँकांच्या कामकाजाच्या वेळा आवश्यकतेनुसारच ठेवाव्यात. शहरातील काही परिसर संपूर्णतः सील केल्यामुळे ज्या शाखांचे कामकाज सेवकांअभाबी चालू ठेवणे अशक्य असेल त्या शाखेतील ग्राहकांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी बँकेच्या नजीकच्या शाखामधून सेवा घेण्याच्या सूचना द्याव्यात. सद्यस्थितीत बँकांमध्ये सी.बी.एस. प्रणाली कार्यरत असल्याने ग्राहकांना कोणत्याही शाखेमधून व्यवहार करता येणे शक्य आहे. त्यानुसार बँकांनी नियोजन करावे. 'बँकिंग सेवा' या अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत असल्याने ग्राहकांना सेवा देणे, हे प्रत्येक बैंकेचे कर्तव्य असल्याने त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी बँकेच्या व्यवस्थापनाने घेतलेल्या कोणत्याही आवश्यक निर्णयामुळे रिझर्व बँकेच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत खबरदारी घ्यावी. बँकांनी कामकाजात केलेले बदल स्वत:च्या ग्राहकांना कळवावेत. ग्राहकांनी एटीएमचा वापर करावा व गजरेपुरतेच शाखामध्ये येण्याचे एस. एम. एस. द्वारे ग्राहकांना आवाहन करावे. तसेच, बँक कर्मचाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून सवलतीचा गैरफायदा घेऊ नये, सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांसाठी व्यवस्थापनाने या विशिष्ट कालावधीकरिता आरोग्य विमा उतरवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: Exemption should be given to employees of banks in sealed areas