पुणे

Naigaon fish raid: नायगावमध्ये विदेशी मांगूर माशांचे अनधिकृत संवर्धन उघड; साडेतीन हजार किलो मासे जप्त करून नष्ट

पेठ-नायगाव येथील शेततळ्यावर मत्स्यव्यवसाय विभाग व पोलिसांचा संयुक्त छापा; साडेतीन हजार किलो प्रतिबंधित विदेशी मांगूर मासे जप्त करून नष्ट
Biosecurity Interception: Joint Squad Raids Illicit African Catfish Hatchery in Naigaon

Biosecurity Interception: Joint Squad Raids Illicit African Catfish Hatchery in Naigaon

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : हवेली तालुक्यातील पेठ-नायगाव येथे विदेशी मांगूर जातीच्या माशांचे अनधिकृत संवर्धन सुरू असलेल्या केंद्रावर प्रशासनाने गुरुवारी (ता. ११) छापा टाकला. मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि उरुळी कांचन पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईत सुमारे साडेतीन हजार किलो मांगूर मासे जप्त करून ते नष्ट करण्यात आले.

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