'एमआरओ'चा विस्तार करण्यासाठी हालचाली सुरु

मुंबई : एअर इंडियाच्या मेटेंनन्स रिपेअरिंग अ‍ॅन्ड ओव्हरहॉल (एमआरओ) या देखभाल व दुरुस्ती कंपनीतर्फे एअर इंडियाच्या सर्व विमानांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. या कंपनीच्या विस्तारासाठी इतर कंपनीच्या विमानांची दुरुस्ती व देखभालीचे कंत्राट मिळण्याबाबत प्रक्रिया सुरु आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप स्पाईसजेटच्या विमानांचे कंत्राट तिरुअनंतपुरम येथील एमआरओकडे आहे. मुंबईतील एमआरओच्या माध्यमातून कंपनीला वार्षिक 100 कोटींपेक्षा जास्त महसूल २०१८-१९ या एक वर्षाच्या कालावधीत मिळाला आहे. एअर इंडियाकडे असलेल्या एअरक्राफ्ट रिकव्हरी युनिटच्या माध्यमातून मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीवर अडकलेले स्पाईसजेटचे विमान व शिर्डी विमानतळावर अडकलेले स्पाईसजेटचे विमान हटवणे शक्य झाले होते. काठमांडू विमानतळावर अडकलेले तुर्कीश एअरलाईन्सचे विमान हटवण्याचे काम देखील एअर इंडियाच्या या विभागामार्फत यापूर्वी करण्यात आले आहे. एअर इंडिया इंजिनियरींग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयईएसएल) या कंपनीच्या माध्यमातून 'एअर इंडिया'ला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत आहे, अशी माहिती मुंबई कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. भाड्यापोटी वर्षाला मिळतात 100 कोटी नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाच्या दिमाखदार 23 मजली इमारतीमधील जागा विविध आस्थापनांना भाडेकराराने देण्यात आल्या आहेत. त्या माध्यमातून कंपनीला वार्षिक 100 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: Expansion of maintenance repair and overhaul soon