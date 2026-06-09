Pune News : गढूळ पाण्याच्या शोधासाठी सुरतहून बोलवले तज्ज्ञ

पुणे - गेल्या अनेक दिवसांपासून भामा आसखेड धरणातून नगर रस्ता परिसरातील नागरिकांना दूषित व गढूळ पाणीपुरवठा आहे. याचे कारण महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागालाही अद्याप कळलेले नाही. त्यासाठी आता खास सुरतवरून पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेतील तज्ज्ञांना पुण्यात पाचारण केले जाणार आहे. .पुणे शहरातील संजय पार्क, संपूर्ण विमाननगर, म्हाडा कॉलनी, एस.आर.ए. भाग, कुलकर्णी गॅरेज भाग, यमुनानगर, राजीव गांधी नॉर्थ व साउथ, विश्रांतवाडीचा काही भाग, धानोरी, लोहगाव, चंदननगर, खराडी, नगर रस्ता, वडगाव शेरी या भागाला भामा आसखेड धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो..या भागात गेल्या चार आठवड्यांपासून पिवळसर पाणी येत असून, त्याला दुर्गंधीही येत आहे. याची पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर प्रयोगशाळेत पाणी तपासण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. हे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला, पण पाणी पिवळसर का होत आहे याचे कारण महापालिकेला शोधता आले नाही..महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी या भागात पाहणी करून पाणी शुद्ध करण्याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. पण त्यानंतरही पाणी गढूळ येत असल्याने महापालिकेत या भागातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर आज महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कुरुळी येथे जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर बैठकही घेतली. यावेळी अधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते..धरणातील पाण्यामध्ये कुजलेले शेवाळे आहे, पंपिंग बंद असताना पाणी शुद्ध दिसते. पण पंप सुरू केले की बारीक शेवाळे पाण्यातून पुढे जात आहे. या जलशुद्धीकरण केंद्रातील क्लॅरीफायर पार्ट व फिल्टर बेड दुरूस्त केले जात असून, ते काम झाल्यानंतर पाणी शुद्ध होईल असे सांगण्यात येत आहे..या पाहणीदरम्यान आयुक्त राम यांनी सुरत येथील जलशुद्धीकरण प्रक्रियेतील तज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यांनी क्लोरीन आणि पॉली ॲल्युमिनिअम क्लोराईडचे प्रमाण वाढविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे पाणी शुद्ध होईल. तसेच हे तज्ज्ञ भामा आसखेड येथे जाऊन पाण्याची तपासणी करणार आहेत. त्यांच्याकडून या समस्येवर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.