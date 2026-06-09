पुणे

Pune News : गढूळ पाण्याच्या शोधासाठी सुरतहून बोलवले तज्ज्ञ

गेल्या अनेक दिवसांपासून भामा आसखेड धरणातून नगर रस्ता परिसरातील नागरिकांना दूषित व गढूळ पाणीपुरवठा होत आहे.
unclean water supply in pimpri chinchwad

unclean water supply in pimpri chinchwad

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गेल्या अनेक दिवसांपासून भामा आसखेड धरणातून नगर रस्ता परिसरातील नागरिकांना दूषित व गढूळ पाणीपुरवठा आहे. याचे कारण महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागालाही अद्याप कळलेले नाही. त्यासाठी आता खास सुरतवरून पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेतील तज्ज्ञांना पुण्यात पाचारण केले जाणार आहे.

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