पुणे

Khadki News : खडकी दारूगोळा कारखान्यात स्फोट; कामगाराचा मृत्यू

खडकी येथील दारूगोळा कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात एका कामगाराचा मृत्यू झाला.
death

death

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकी - येथील दारूगोळा कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात एका कामगाराचा मृत्यू झाला. कार्तिक बर्मन (वय २०, रा. सिस्टर्स क्वार्टर्स, खडकी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. विशेष म्हणजे, कार्तिकचा कामाचा पहिलाच दिवस होता.

Loading content, please wait...
death
worker
blast
explosion
khadaki