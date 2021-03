दिवेघाटानजिक जुन्या जेजुरीमार्गावर झेंडेमळ्यात जिलेटीनचा स्फोट

सासवड : झेंडेवाडी (ता. पुरंदर) गावच्या हद्दीत जुन्या जेजुरी मार्गालगत आरटीअो कार्याजवळील झेंडेमळ्यात मल्हारवाडा हाॅटेल परीसरात काल दुपारी तीनच्या सुमारास जिलेटिन कांड्यांचा स्फोट होण्याची घटना घडली. त्यात दोन हाॅटेलसह एकाच्या वाहनाचे नुकसान झाले. जिलेटीन कांड्या बेकायदेशिर देणारा व बाळगल्याबद्दल आणि झालेले स्फोट व त्यातील नुकसानीबद्दल दोघांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल आहे. लसीबाबत असलेल्या गैरसमजामुळे या मोहिमेला अद्याप हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. वाचा सविस्तर याप्रकरणी फिर्यादी कालीदास संपत झेंडे (रा. झेंडेवाडी, ता. पुरंदर) यांनी याबाबत सासवड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तर या गुन्ह्यात संशयित आरोपी म्हणून गणेश जयसिंग सरक (रा. मिरगाव, ता. फलटण, जि. सातारा) व खाडे (पूर्ण नाव, पत्ता माहित नाही) यांच्याविरुद्ध काल रात्री साडेअकरा वाजता गुन्हा दाखल झाला आहे. दोघांपैकी सरक या आरोपीस अटकही केली आहे.,अशी माहिती सासवड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप व सहायक निरीक्षक राहुल घुगे यांनी आज दिली. याबाबत हकीकत अशी की., काल ता. 28 दुपारी ही घटना घडली. झेंडेमळ्यात मल्हारवाडा हाॅटेलच्या मागे शेतात विहीरीच्या खोदकामासाठी हे जिलेटीन आणले होते. त्याचा अचानक स्फोट झाल्याने दोन हाॅटेलसह वाहनाचे नुकसान झाल्याचे पोलीसांनी स्पष्ट केले. आरोपी गणेश सरक याने इंदापूरच्या खाडे नामक इसमाकडून बेकादेशिररित्या या जिलेटीन कांड्या विहीरीच्या कामासाठी आणल्या होत्या. त्यामुळे पोलीस तपासात जिलेटीन कांड्यांचा बेकादेशिर व्यवहारही उघड होण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, स्फोटानंतर परीसरात आवाज झाल्याने प्रारंभी खळबळ उडाली होती. प्रसन्नने त्याच्या वडिलांच्या पिस्तुलातून स्वतःवर गोळी झाडून घेतली. वाचा सविस्तर स्फोटाने लगतच्या मल्हारवाडा हाॅटेलचे व शिवाजी विश्वास कटके यांच्या मारुती इको कारचे (एमएच 12 टीएच 0812) हीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मनुष्यहानी झाली नाही. येथून काही अंतरावर असलेल्या दुसरे एक सवाई हाॅटेलच्या भिंतीनाही आतून तडे गेले., त्यावरुन स्फोटाची तीव्रता लक्षात येते. त्यामुळे घटनास्थळाचा पंचनामा करुन त्याबाबत फिर्याद घेऊन भादवि कलम 286 यासह स्फोटक पदार्थ अधिनियम कलम 3, 5, 6 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप हे करीत आहेत. (संपादन : सागर डी. शेलार)

