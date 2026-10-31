Pune News : झाडणकामाच्या प्रयोगाला मुदतवाढ; गेल्या तीन महिन्यांत शहरातील स्वच्छतेचे प्रमाण वाढले

पुणे - पुणे शहरातील सार्वजनिक जागा, रस्त्यांवर झाडणकाम करण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास दुपटीने वाढवून नवीन धोरण प्रायोगिक तत्त्वावर राबविले जाईल असे जाहीर केले होते. गेल्या तीन महिन्यांत शहरातील स्वच्छतेचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे या धोरणाची मुदत आज (ता. ३१) संपत असताना स्थायी समितीच्या बैठकीत यास आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी महापालिकेला प्रति महिना १३ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. .पुणे महापालिकेच्या सेवेत झाडणकाम करण्यासाठी सुमारे साडेपाच हजार कर्मचारी आहेत. पण हे मनुष्यबळ अपुरे असल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून झाडणकामासाठी दरवर्षी निविदा काढून १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सुमारे ४ हजार ८०० कर्मचारी ठेकेदारांमार्फत घेतले होते. पण यामध्ये ठेकेदारावर फक्त माणसे पुरविण्याची जबाबदारी होती..त्यांच्याकडून काम करून घेणे, काम व्यवस्थित झाले की नाही याची तपासणी करणे ही कामे महापालिकेचे आरोग्य निरीक्षक, मुकादमांकडे होती. कामात कुचराई झाली तर ठेकेदाराला जबाबदार धरले जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे प्रशासनाने नवीन धोरण तयार केले. त्यामध्ये नवीन ४ हजार ७०० कर्मचारी देण्यात आले व सर्व जबाबदारी ठेकेदारावर टाकली होती.प्रायोगिक तत्त्वावर १ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर अशा तीन महिन्यांसाठी हे धोरण राबविण्यात आले होते..प्रायोगिक तत्त्वामुळे या धोरणातील चांगल्या बाबी व त्रुटी समोर आल्या आहेत. त्यामध्ये सुधारणा करून पुढील वर्षभरासाठी नवीन निविदा काढली जाणार होती. पण विधान परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे निविदा काढता आलेली नव्हती. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबर रोजी मुदत संपल्यानंतर हे काम पुढेही सुरू ठेवण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.‘स्थायी समितीने झाडणकामाच्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी केली जाईल.’- संतोष वारूळे, उपायुक्त, घनकचरा विभाग.‘झाडणकामात हजेरीला महत्त्व न देता स्वच्छता किती होते यावर भर दिला गेला. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत शहरात स्वच्छता वाढल्याचे नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये मान्य केले. त्याचप्रमाणे चांगले काम न करणाऱ्या ठेकेदारांना दंडही ठोठावला आहे. प्रशासनाने याबाबत सविस्तर म्हणणे मांडल्यानंतर या कामाला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. जर या काळात ठेकेदारांचे काम चांगले झाले नाही तर त्यांचे काम काढून घेतले जाईल.’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.अशी आहे स्थिती- पूर्वीचे कंत्राटी कामगार - ४,८००- नव्याने वाढलेले कंत्राटी कामगार - ४,७००- एका कामगाराकडून ३०० मीटर रस्त्याची स्वच्छता- शहरातील रस्त्यांची लांबी - २३०० किलोमीटर- गुगल मॅपवरून रस्त्यांची लांबी - ६९१९ किलोमीटर- झाडणकामामुळे दैनंदिन वाढलेला कचरा - २०० टन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.