गृहनिर्माण संस्थांसाठी नियमावली की मुदतवाढ? 

पुणे - अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नियमावली जाहीर करण्याबाबत दिलेली 29 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदतवाढ शनिवारी संपत आहे. मात्र, सहकार खात्यातील व्यस्त अधिकाऱ्यांकडून तारखांवर तारखा देऊनही नियमावली तयार झालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सहकार खात्याने अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका संबंधित संस्थांनीच घ्याव्यात, असा निर्णय घेतला. परंतु, या निवडणुका घेण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निवडणुका कोणत्या नियमानुसार घ्यायच्या, असा प्रश्‍न गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांसमोर आहे. राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळास यापूर्वी 31 डिसेंबर आणि त्यानंतर 29 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे, बॅंकांना शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध करून देणे, कर्ज खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण आणि जिल्हास्तरीय समितीकडून तक्रारनिवारण, अशी कार्यवाही करावी लागणार आहे. या कामकाजात सहकार विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनातील बहुतांश अधिकारी व्यस्त आहेत. त्यामुळे राज्यातील निवडणुकीस पात्र असलेल्या 22 हजार 680 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. परंतु, सध्या मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे एप्रिल 2020 अखेरपर्यंत त्या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्याबाबतचा आदेश 31 जानेवारी रोजी काढण्यात आला होता. दरम्यान, अडीचशेपर्यंत सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका 29 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र, नियमावली जाहीर न झाल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया ठप्प राहणार आहे. तसेच, पुढील निर्णय होईपर्यंत जुन्याच पदाधिकाऱ्यांना गृहनिर्माण संस्थांचा गाडा हाकावा लागण्याची शक्‍यता आहे. राज्यातील गृहनिर्माण संस्था : सुमारे एक लाख

अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्था : 80 हजार पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्था : 18 हजार

अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्था : 15 हजार

Web Title: Extension of the organizations for housing rules