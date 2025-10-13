पुणे

Pune Crime : टिपू पठाण टोळीवर २५ लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा

रिझवान ऊर्फ टिपू पठाण टोळीने सय्यदनगर परिसरातील एका महिलेची जमीन बळकावून तिचा ताबा देण्यासाठी २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार आला समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - रिझवान ऊर्फ टिपू पठाण टोळीने सय्यदनगर परिसरातील एका महिलेची जमीन बळकावून तिचा ताबा देण्यासाठी २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी पठाणसह त्याच्या नऊ साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

