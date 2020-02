दहावी-बारावी परीक्षेसाठी  पीएमपीतर्फे जादा बस 

पुणे - दहावी-बारावीच्या परीक्षेदरम्यान शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील पीएमपी बसची वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तयारी केली आहे. त्या अंतर्गत जास्तीत जास्त बस मार्गांवर सोडण्यात येणार आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप बारावीची परीक्षा 18 फेब्रुवारी, तर दहावीची परीक्षा 3 मार्चपासून सुरू होत आहे. त्यासाठी शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधून सुमारे तीन लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसणार आहेत. या काळात जास्तीत जास्त बस मार्गांवर सोडण्याबाबत पीएमपीच्या सर्व 14 आगारांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. या काळात बसच्या देखभाल दुरुस्तीवर नेहमीपेक्षा अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. गर्दीच्या स्थानकांवर विशेष अधिकारी नियुक्त करून विद्यार्थ्यांसह सर्व प्रवाशांना बस उपलब्ध होण्यावर भर असणार असल्याचे पीएमपीचे वाहतूक व्यवस्थापक अनंत वाघमारे यांनी सांगितले. पास केंद्रांच्या वेळेत वाढ

पीएमपीचे सवलतीचे पास प्रवाशांना सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी पास केद्रांच्या वेळेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता सकाळी सात ते दुपारी दोन आणि दुपारी दोन ते रात्री नऊ दरम्यान प्रवाशांना पास उपलब्ध होणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.

Web Title: Extra bus from PMP for SSC and HSC exam